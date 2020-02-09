确诊患者核酸检测结果呈假阴性？ 专家：受病情轻重等多种因素影响

人民网北京2月9日电 （刘卿）近日，有媒体报道，中日医院一名患者三次咽拭子核酸检测结果都呈阴性，但最终通过下呼吸道样本，确诊为新冠肺炎。为何会频繁出现检测呈现假阴性情况？此种情况是否会导致大量新冠肺炎患者漏诊，进而导致更大范围的传染？9日，在国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，北京大学人民医院呼吸内科的主任高占成解释这一情况。

高占成表示，任何病毒核酸检测检出率都不可能是百分之百，对新型冠状病毒的核酸检测也不例外。检测检出率结果与患者本身病情轻重程度、处于疾病发展不同阶段、取样采样方式方法和实验室自身的检测条件等多种因素相关。

高占成说，对于确诊新冠肺炎，核酸检测是不可或缺的手段，要是检测结果为阳性，可以确诊为新冠肺炎，如果初次检测结果为阴性，属于疑似病例患者，按照卫生健康委现行诊疗方案要求，需要在定点医院进行隔离治疗，严格观察。