吃玉米，要把胚芽啃干净

中国注册营养师、航天中心医院营养科营养医师 马跃青

时下正值鲜玉米大量上市，嫩嫩的玉米散发出甜甜的香味，十分诱人。大口大口地啃玉米特别过瘾，但有人吃时囫囵吞枣，吃完后玉米棒上留下了许多淡黄色的小芽。这些被浪费掉了的小芽其实是玉米最有营养的精华——玉米胚芽。

玉米胚芽是玉米粒中营养价值最高的部位，是玉米生长和发育的起点。虽然它的重量仅占玉米粒的11%~14%，但其脂肪占总籽粒的84%，蛋白质占22%，矿物质占83%。大家所熟知的玉米胚芽油就是从玉米胚芽中提炼出来的。

玉米胚芽富含油酸和亚油酸，对降血清胆固醇、抗氧化、提高免疫力有益。同时它也是脂溶性维生素E、卵磷脂和植物甾醇的宝库。玉米胚芽氨基酸种类齐全，含量相对平衡。玉米胚芽中还含有功能性因子γ氨基丁酸和谷胱甘肽，在改善脂质代谢、减缓动脉硬化、保肝护肝等方面效果显著。膳食纤维在玉米胚芽中占9%，它对保持肠道健康、缓解便秘、降低血糖等均有作用。

因此，大家在吃玉米时应细嚼慢咽，把玉米粒嚼碎，胚芽啃干净，将营养统统吃进肚子里。▲