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肾功能不全，别吃海参

2019年08月13日09:46 来源：人民网-生命时报

大连市中心医院营养科主任 王兴国

我在病房中发现，很多肾功能不全（肌酐、尿素氮异常升高等）的病人在吃海参，因为很多人认为海参可以补肾。这是非常错误的做法。肾功能不全患者因为排泄肌酐、尿素氮等代谢废物（这些含氮的代谢废物都来自蛋白质代谢）的能力受损，所以要限制摄入蛋白质（低蛋白饮食）。而海参含有大量蛋白质，且主要为胶原蛋白，胶原蛋白营养价值较低，人体利用率较差，故会产生更多的肌酐、尿素氮等代谢产物，因此对肾功能不全有害。

肾功能不全患者应减少蛋白质数量（每天30~40克），同时要保证蛋白质质量（大部分来自肉、蛋、奶的优质蛋白质），也就是说，肾功能不全患者应该摄入奶（每天250毫升）、鸡蛋（每天一个）和肉类（每天50克左右）等富含优质蛋白质的食物。与此同时，要减少粮食摄入（粮食中的蛋白质质量不好），以藕粉、麦淀粉、澄粉（又称澄面，是一种无筋的面粉，原料为小麦。可用来制作各种点心如虾饺、粉果、肠粉等）代替全部或部分粮食。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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