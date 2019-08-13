更年期吃点发酵豆制品

对于女性朋友来说，更年期特别难熬，除了规律作息，此时不妨多吃一些富含大豆异黄酮的发酵豆制品，有助缓解更年期不适。

女性绝经后，卵巢机能衰退，体内雌激素水平合成与分泌不足，除了会引起以潮热出汗为特征的更年期症状。雌激素水平的快速下降也会加速钙流失，而大豆异黄酮可以使破骨细胞活性降低，利于绝经后骨质疏松的预防和治疗。另外，雌激素的快速下降会导致脂肪、胆固醇代谢失衡，使绝经女性血脂和胆固醇升高，增加了心血管疾病的风险。而大豆异黄酮的结构与雌激素相似，它能够与雌激素受体结合，表现出雌激素活性和抗雌激素活性，所以大豆异黄酮在预防绝经女性心血管疾病方面有重要作用。研究显示，适量摄入大豆异黄酮还有助降低乳腺癌的发病风险。

大豆异黄酮来源于大豆以及以大豆为原料制作的豆浆、豆腐、豆皮、豆豉、豆酱等豆制品，其中含量较高的有腐竹、豆干、豆腐、纳豆、豆豉、芽豆（发芽的豆嘴儿）。

令人欣喜的是，大豆发酵后，大豆异黄酮活性会提高。虽然大多数豆制品中都含有较丰富的大豆异黄酮，但豆腐、豆干、腐竹等未经发酵的豆制品中，90%以上大豆异黄酮是通过β葡萄糖苷键以没有活性的糖苷形式存在，只有经过肠道菌群的葡萄糖苷酶分解后，才能形成非糖苷型异黄酮具有生物活性。大豆经过发酵之后，发酵微生物会分泌β葡萄糖苷酶，作用于异黄酮糖苷，使糖苷几乎完全水解为更具生物活性的异黄酮甙元，发酵豆制品中大豆异黄酮不仅被充分“激活”，而且含量有所上升。

中国营养学会建议，绝经后女性每天应该摄入55毫克大豆异黄酮，最多不超过120毫克。所以，更年期女性应多吃点豆制品，尤其是发酵豆制品，比如豆豉、豆酱、纳豆、腐乳等，但这类食品往往也会有较多钠，可以巧妙替代食盐，以确保不过多摄入钠。