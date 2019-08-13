多事之秋 莲藕玉米汤可解“秋愁”

【经典描述】 “况逢多事之秋；而乃有令患风。”

——唐·崔致远《前宣州当涂县令王翱摄杨子县令》

【释义】多事，事故或事变多；秋，时期。事故或事变很多的时期。

立秋后虽然气温相对夏季低了很多，经常给人一种秋高气爽的感觉，但是，对于很多患者来说，秋季也是很多疾病的“多事之秋”。此时如果不注意养生，很多疾病就会“秋后算账”。

那么，如何在立秋后养生呢？这里首先为大家介绍一款有着立秋汤品“第一补”之称的莲藕玉米汤。

民谚曰，荷莲一身宝，秋藕最补人。对于藕的做法有很多，炒藕片、炸藕夹、蒸蜜汁藕等，这个时候把藕与玉米一起煮，最合时宜。

经过伏天的“煎熬”，很多人到了立秋之后胃口依旧不太好，立秋也是需要润肺的时候，“秋老虎”发威让人的血压也容易起伏，户外活动少容易长胖，这些健康问题，这道汤都能帮助您解决一些。

从中医的角度来分析，莲藕玉米汤有助于健胃养肺。中医古籍中记载，玉米可以调中开胃，益肺宁心，煎服亦有利尿之功；藕“蒸煮食，大开胃”，“多服润肠肺，生津液”。从西医营养学的角度分析，这道汤有助于预防便秘、降低心脏病风险和抗衰老。藕富含膳食纤维，热量却不高，因而能有助控制体重，有助降低血糖和胆固醇水平，促进肠蠕动，预防便秘及痔疮。

藕中富含B族维生素，补充B族维生素有益减少烦躁，缓解头痛和减轻压力，进而改善心情，降低心脏病危险。在块茎类食物中，莲藕含铁量较高，因此缺铁性贫血者最适宜吃藕。

煮玉米的时间越长抗衰老效果越好。从抗自由基角度来看，美国康乃尔大学在《农业与食品化学期刊》的研究显示，在115℃下，将甜玉米分别加热10分钟、25分钟和50分钟后发现，其抗自由基的活性依序升高了22%、44%和53%，也就是说，加热越长时间的玉米，抗衰老的作用越强。所以，在家中煮玉米也最好能多煮一段时间。

玉米莲藕排骨汤怎么做？

主料：鲜排骨300克，莲藕300克，玉米1根。

辅料：油、盐、枸杞适量。

步骤：排骨飞水后放入汤钵，一次性加入足够的冷水，大火烧开后小火炖40分钟。将莲藕与玉米切段，放入汤钵中，中火煮30分钟。最后放盐、枸杞，关火焖15分钟。