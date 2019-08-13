反复流产 是谁阻碍她当妈妈

小王今年29岁，5年前顺利地生育了一个健康女孩。二胎政策后，她一直希望再生一个宝宝。无奈的是，两年多来反复流产了3次，这让小王和丈夫很是焦虑。他们抱着一丝希望，到医院产前诊断中心咨询。

医生为小王及其丈夫实行外周血染色体检查后，发现其丈夫染色体核型正常，而小王的染色体平衡易位。平衡易位即两条非同源染色体中的某一部分互换了位置，是比较常见的结构畸变，在整个人群中发生概率约为1∶250。平衡易位染色体携带者一般情况下没有什么异常表现，但是由于染色体存在异常断裂点，孕育后代过程中产生的配子染色体有很大的可能会有遗传物质得缺失或重复，胎儿可出现停育、流产、结构异常、自闭、智力发育障碍等情况。

小王反复流产的原因就是因为她的染色体存在异常，引起胚胎染色体异常。医生解释，其实胚胎染色体异常是引起自然流产最常见的原因。相关临床数据显示：在60%以上的流产或停止发育的胚胎中，可检测到各种类型染色体异常，大多数为染色体数目异常。胚胎染色体数目异常既可能像小王这样是由父母双方的异常染色体引起，也可能是受孕产生配子的过程中出现错误，导致胚胎遗传物质异常, 特别是在父母双方高龄的情况下。

如果出现两次或者两次以上流产，那么第三次怀孕流产的可能性也是比较高的，在整个人群中1%～2%的女性会出现这种情况。对于这类患者，医生表示，一旦出现这种情况应停止备孕。对于复发性流产及早期自然流产的女性，应该首先明确流产的原因，有必要进行产前遗传学检查来确定有无导致流产的遗传学因素。如果确定是夫妻一方的遗传物质异常引起的，建议停止试孕，应选择成熟正规的生殖中心进行第三代试管婴儿受孕，即胚胎植入前遗传学诊断，筛选健康胚胎移植，防止遗传病传递。

像小王这样的情况，即使成功受孕而且普通产检没有发现问题，医生仍建议及早进行产前诊断，通过胎儿遗传物质检查，来避免异常患儿的出生，实现优生优育。

流产通常令人沮丧、悲伤，但流产并不意味着生育能力有问题。85%左右的女性再次怀孕后都会有正常的妊娠过程，并分娩健康的宝宝。

很多就诊的女性都有一个误区，流产后应该休养一段时间再备孕。事实上，流产后没有理由推迟再次怀孕的时间。流产两周内不宜进行性生活，以防止宫腔感染。两周后，何时再次受孕，取决于流产妇女及其家庭是否做好准备，只要她们确信自己身体上和精神上准备好了，就可以再一次怀孕。

相关研究表明，流产后再次怀孕越早，获得一个健康宝宝的概率就越高。与等待更长时间的女性相比，流产后6个月受孕的女性，再次出现妊娠并发症的可能性显著降低。如果等待两年以上再次怀孕后，异位妊娠、剖宫产以及低出生体重儿的概率均会增加。（高龙整理）