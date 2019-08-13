中暑或可致死，高温作业需防范职业性中暑

指导专家

金若刚 长沙市疾控中心职业卫生综合科科长、副主任医师

尽管已经立秋，长沙的气温仍居高不下。对于从事高温作业或室外露天作业的劳动者来说，持续高温对健康是很大的挑战，其中最常发生的是职业性中暑。

根据《中华人民共和国职业病防治法》，以及2013年原国家卫生计生委、原安全监管总局、人力资源社会保障部和全国总工会联合下发《职业病分类和目录》规定，劳动者因高温作业或者高温天气作业引起中暑，经诊断为职业病的，享受工伤保险待遇。

今年，我国对《职业性中暑诊断标准》进行了修订，规定常见发生中暑的作业包括高温、强辐射作业，如冶炼、炉窑等；高温、高湿作业，如印染、缫丝、深矿井作业；夏季露天作业，如夏天的建筑、施工、农田劳动、环卫等室外作业；夏季高强度作业，如体育竞赛和军事训练等。

长沙市疾控中心职业卫生综合科科长、副主任医师金若刚提醒，高温作业的单位和劳动者都要增强职业性中暑的防范意识，掌握中暑的正确处置方法。

症状 中暑有三种发病机制，临床表现各不同

李先生在一家带钢公司的生产流水线上工作。在夏季高温季节，公司采取轮班制，每班由两批工人每隔两个小时轮流作业。一天，轮班的工人突然有急事请假，李先生在连续工作数小时后，突然感到剧烈头痛伴有大量冷汗，继而无汗、神志模糊，逐渐发展为昏迷伴四肢抽搐，送医院后被诊断为职业性中暑。

职业性中暑，是由于热平衡和（或）水盐代谢紊乱等引起的一种以中枢神经系统和(或)心血管系统障碍为主要表现的急性热致疾病。

“中暑按照发病机制分为热射病、热痉挛、热衰竭三种类型，常以单一类型出现。”金若刚介绍，其中，热射病是由于体温调节障碍，人体内部和外部总体负荷超过了散热能力，导致身体过热所致。其临床特点是在高温环境中突然发病，体温在40℃及以上，疾病早期大量出汗，继而无汗，可伴有皮肤干热、意识障碍、昏迷等中枢神经系统症状，死亡率很高。

热痉挛是由于大量出汗，体内钠、钾过量丢失所致。主要表现为明显的腓肠肌(俗称“小腿肚子”)痉挛，伴有收缩痛。痉挛以四肢肌、腹肌等经常活动的肌肉多见，尤以腓肠肌最为常见。痉挛呈对称性，时而发作，时而缓解。病人神志清醒，体温多正常。

热衰竭是由于皮肤血流量增加，回心血量减少，致脑部暂时性血流减少而晕厥。主要表现为突然头昏、头痛、多汗、心悸、恶心、呕吐，继而皮肤湿冷、面色苍白、血压短暂下降、体温稍高或正常。通常休息片刻即可清醒，一般不会引起循环衰竭。

处置 对于重症中暑患者，必须立即送医院诊治

某铸造企业采用电炉熔炼，造型、浇铸工作原本由两班人员分别作业。因受市场影响，产量下降，于是该企业将造型班、浇铸班合并，工人既要造型又要浇铸。

有一天，气温高达37℃，当第三炉熔炼结束时，工人王先生出现头昏、面色潮红、大量出汗等症状，用手触摸皮肤明显灼热。同事立即把他转运到阴凉处，给予含盐清凉饮料和藿香正气水饮用，休息数小时后方才好转。

金若刚表示，根据高温作业人员的职业以及体温升高、肌痉挛或晕厥等临床表现，排除其他类似疾病，可诊断为职业性中暑。

中暑按照临床症状的轻重分为轻症和重症中暑。具备下列情况之一者即为轻症中暑：头昏、头痛、心悸、面色潮红、皮肤灼热，出大汗、面色苍白、血压下降、脉搏细快，体温38.5℃以上。如果有人出现轻症中暑，应使患者迅速离开高温作业环境，到通风良好的阴凉处安静休息，给予含盐的清凉饮料，必要时给予葡萄糖生理盐水静脉滴注。

凡是出现热射病、热痉挛、热衰竭的主要临床症状之一者，即为重症中暑，必须立即送医院诊治。如果判断为热射病，应迅速采取降低体温、维持循环呼吸功能的措施，必要时纠正水电解质平衡紊乱；判断为热痉挛，应及时口服含盐清凉饮料，必要时给予葡萄糖生理盐水静脉滴注；判断为热衰竭，应使患者平卧，移至阴凉通风处，口服含盐清凉饮料，对症治疗。

金若刚表示，对中暑患者及时进行对症处理一般可以很快恢复，不必调离原作业;若因体弱不宜从事高温作业，或有其他就业禁忌症，应调换工种。

预防 高温作业单位和劳动者都应提高防范意识

在三伏天某日12时许，路面温度高至60℃。“嘭”的一声，某建筑工地工人张先生突然倒地，全身抽搐、口吐白沫，即刻被送往医院，诊断为热射病及多器官功能障碍综合症。据张先生的工友介绍，单位正在赶工期，工人每天午餐后没有休息，就要马上开工，工地防暑降温措施也做得不够。

金若刚提醒，高温环境作业的单位和劳动者本人都应提高防范意识，从以下几方面做好职业性中暑的预防工作：

改善工作条件。定期检测高温作业环境，改进各项防暑降温设施，如厂房设计采取通风散热、使用隔热屏障，设置风扇、空调等降温设备。

定期进行职业健康检查。从事高温作业的人员均需进行高温项目体检，凡有未控制的高血压、未控制的甲状腺功能亢进症、未控制的糖尿病、慢性肾炎、全身瘢痕面积≥20%以上和癫痫者，均不宜从事高温作业。

加强个体防护。在特殊高温作业场所，应配有隔热、阻燃和透气性良好的工作服，并佩戴防护眼镜及隔热面罩。

合理安排作息时间。创造舒适、凉爽的休息环境，尽量避免长时间高温户外劳作，保证充足的睡眠。

及时补充水和盐分。不论是否进行大量体力活动都应该多喝水，而不要口渴时再喝，高温作业前或大量出汗时，饮用温盐开水或运动型饮料。不可饮用含酒精饮料或大量的碳酸饮料。这些饮料会使体液丢失更明显。要避免饮用过凉的冰饮，以免引起胃痉挛。

合理膳食，补充营养，使用防暑用品。多吃易消化、含水分高的蔬菜、水果以及乳制品等，饮用含盐清凉饮料，饮水方式以少量多次为宜。

出现中暑先兆要马上脱离高温环境。出现头昏、头痛、口渴、多汗、全身疲乏、心悸、注意力不集中、动作不协调等中暑先兆症状时，要果断中止高温作业、脱离高温环境，到阴凉通风的地方休息，如果症状没有改善应及时就医。

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高温天气家中常备防暑药

金若刚建议，高温天气，家庭应常备一些防暑药品，并对常见防暑药品的功效有所了解。

仁丹：能清暑祛湿。主治中暑受热引起的头昏脑涨、胸中郁闷、腹痛腹泻，也可用于晕车晕船、水土不服等。

藿香正气水：能清暑解表。适于暑天因受寒所致的头昏、腹痛、呕吐、腹泻等症。

十滴水：能清暑散寒。适于中暑所致的头昏、恶心呕吐、胸闷腹泻等症。

清凉油：能清暑解毒。可治疗暑热引起的头昏头痛，或因贪凉引起的腹泻。

菊花：具有消暑、平肝、利尿等功效。有高血压的患者尤宜，以开水泡代茶饮。

荷叶：适宜中暑所致的心烦胸闷、头昏头痛者。有高血压的患者尤宜，以开水泡代茶饮。

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舍不得开空调 老人在家中暑

老幼孕妇等八类人群更要做好防暑降温

近日，70岁的黄女士被120急救车送往医院，被诊断为热射病。黄女士有点冠心病，当天上午感觉到有点不适，以为是冠心病的症状，午后突然变得不太清醒，他的老伴才意识到问题的严重性。“当时没觉得家里特别热，我们老两口比较节俭，很少开空调，没想到会中暑。”经过抢救，黄女士终于脱离危险。

金若刚提醒，老年人、孕产妇、婴幼儿以及患有某些疾病、服用一些特殊药物的人群更容易发生中暑，在高温天气，尤其要为他们做好防暑降温：

老年人 老年人皮肤汗腺萎缩、循环系统功能衰退，机体散热不通畅，易引起中暑；

孕产妇 由于怀孕或产后体力消耗较大，身体虚弱，如果逗留在通风不良、温度较高的室内，很容易发生中暑；

婴幼儿 全身各系统发育不完善，体温调节功能比较差，皮下脂肪比较多，不利于散热，容易发生中暑；

心血管疾病患者 高温天气会使心血管疾病患者的交感神经兴奋，加重心血管的负荷。尤其是心脏功能不全者，体内的热量不能及时散发而积蓄，容易发生中暑；

糖尿病患者 患者的机体对内外环境温度变化反应迟钝，当热量积蓄在体内，病人的自觉症状却出现得较晚，易引起中暑；

患感染性疾病的患者 因为细菌或病毒性感染可以使人体产生内源性致热原，让机体产热加速，炎症还能使机体释放出一些物质，使血管痉挛收缩，更不利于散热而容易中暑；

营养不良者 营养素的缺乏使血压下降，反射性地引起血管的收缩，这类人群还容易反复腹泻，导致脱水和电解质紊乱而中暑；

服用特殊药物者 服用抗组织胺药、抗胆碱药、安眠药等药物的人也会产生血管收缩，使体温调节中枢发生障碍，容易中暑。

金若刚提醒，高温天气，市民应从以下几个方面预防中暑：不论运动量大小，都要及时补充水分，不应等到口渴时才喝水。如果出汗多时提倡喝淡盐水，少量多次饮用。尽量减少户外活动，将外出时间安排在早晨或傍晚，尽量在背阴处活动，避免太阳直晒。外出时选择轻薄、宽松、浅色的服装并注意防晒，可戴宽檐遮阳帽、太阳镜，涂防晒霜。少食高油高脂食物，饮食尽量清淡，多吃水果蔬菜，保证充足睡眠。用空调、风扇给室内降温，但空调温度不宜调得太低，避免室内外温差过大，睡觉时避免冷风直接对着人吹。