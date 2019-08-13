心房里的“不速之客”

拿到查体报告的72岁的李阿姨对房颤的诊断不再陌生,这个跟随了她8年的疾病,她始终不以为然,原因就在于:尽管患有房颤,自己一直没有任何不适。倒是一双儿女看到母亲的查体报告始终不安,三番两次劝母亲到医院就诊,也没能拗过母亲。3个月前,女儿从亲戚那得知上海交通大学房颤诊治中心在山东中医药大学第二附属医院设立了分中心,就再次叩响了母亲的房门,看着女儿在网页上检索到的刘旭教授的介绍,李阿姨动摇了,决定跟随女儿来到了山东中医药大学第二附属医院心内科找权威专家看一看,在刘旭教授的细致讲解中,李阿姨对房颤有了新的认识,原来自己所患的是无症状性房颤,并且有导致脑卒中、心衰等危害。经过专家团队的综合评估,医生给出了手术治疗的建议。一番考虑后,李阿姨下定决心去尝试一下“治愈”房颤的办法——导管消融术。

办理入院后,医生给李阿姨安排了术前检查,拿到经食道超声检查结果后,医生的话让李阿姨感到既惊恐又庆幸。原来,李阿姨的心房里不知何时住上了一位不速之客——左心耳血栓,也就是刘教授告知的导致脑卒中的元凶,庆幸的是及时发现避免了栓塞的发生。自此,李阿姨更加坚定了做手术治愈房颤的想法。之后,在医生的建议下,李阿姨的手术推迟了,立即加服抗凝药物。3个月后,李阿姨住院复查左心耳血栓消失后接受了导管消融术,术后告别房颤的李阿姨谈起这段经历始终心有余悸,同时也感谢由山东中医药大学第二附属医院心内科暨上海交通大学房颤诊治中心山东分中心专家团队所给予的及时有效的治疗。

像李阿姨这样的情况在房颤患者中存在很多,因为对房颤不了解所以不重视。其实,房颤持续48小时即有可能形成左心房附壁血栓,左心耳是最常见的血栓附着部位。房颤时左心房则失去有效收缩,容积不断增大,左心耳入口形态改变,且失去有效地收缩,加之左心耳的内部结构特点,易使血流产生漩涡和流速减慢,导致血液淤积,易形成血栓。房颤引起的栓塞最常见的是脑栓塞,表现为突然出现一侧肢体活动障碍、说话不清或不能说话。其他部位的栓塞如:肠系膜上动脉、肾动脉、股动脉等称为外周动脉栓塞,尽管少见,但一旦发生,往往起病急骤、发展迅速、病情凶险,轻则截肢,重则威胁生命,有时甚至同时出现多部位栓塞,误诊率和死亡率高。

因此,专家建议房颤患者应根据自身情况和医生建议,及时采取适当治疗,如发现左心房血栓需进行抗凝治疗3个月,再行复查食道超声,至血栓消失再进行复律或射频消融术。

(陈晓丽 指导专家 王营)