泳镜戴了头晕？当心质量有问题

泳镜戴了头晕？可能是质量有问题。江苏省市场监管局新近对60批次的游泳眼镜进行了监督抽查，其中合格51批次，合格率为85%，不合格项目包括紫外性能项目、球镜顶焦度偏差及柱镜顶焦度偏差、棱镜度偏差等3项指标。

本次抽查中发现有8批次产品的球镜顶焦度偏差及柱镜顶焦度偏差不合格，球镜顶焦度即通常说的眼镜片度数，柱镜顶焦度即散光度数。这两项数据有偏差的游泳眼镜佩戴后会产生视物不清、变形现象。

棱镜度偏差是指镜片表面不平整，镜片产生了三棱镜效果，看事物发生偏折，影响双眼视平衡。此项数据有偏差的游泳眼镜佩戴后会产生视物不清、变形现象，甚至会出现头晕、恶心等情况。本次抽查中还发现有4批次产品的紫外性能项目不合格。游泳眼镜的紫外光谱区透射比，是一项重要的考核指标。紫外线会对人眼的角膜、晶状体和视网膜造成伤害，质量好的泳镜能够阻隔紫外线对眼睛的伤害。

针对此次抽查中发现的问题，市场监管部门提醒消费者，在选购泳镜时应注意检查镜片是否透明，有无划痕，质感如何。还可以进行试戴，看密封圈是否完全密封，吸力是否紧致。如果选购的是近视游泳眼镜，消费者一般可以根据自己的实际度数减去50－100度来考虑选购。