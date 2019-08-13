热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

夏季饮食当心“冰箱杀手”

2019年08月13日08:36 来源：科技日报

炎热的夏季，许多人会选择把吃不完的饭菜放进冰箱，认为这样“既保鲜又降温”。但是，冰箱并不是食物的保险柜，有些嗜冷的细菌，会在食物中隐伏，其中危害最大的是李斯特菌。专家提醒，不便加热食用的食物，还有像牛奶、乳制品、蔬菜和海产品等，都是李斯特菌污染的高风险食品。

据了解，李斯特菌是一种人畜共患病的病原菌，广泛存在于自然界中，李斯特菌还有个外号叫“冰箱杀手”。它在0℃—45℃都能生存，尤其在冰箱的冷藏温度下仍可以生长繁殖。食品中存在的单增李斯特菌对人类的安全具有威胁，被感染后，成人会出现发热、头痛，偶尔有胃肠道症状。如果不及时查明病因进行治疗，将导致脑膜炎或败血症等。

河南省人民医院中枢神经系统感染性疾病亚专科主任李玮表示，过去一年，医院就接诊过4位被李斯特菌感染的患者。这些患者都是因为吃了冰箱里的剩饭菜，随后便出现了各种各样的症状。

李玮建议，食物不能在冰箱里放太久；冰箱里的剩菜更不能直接吃，需热透后食用，经5—20分钟加热至60℃—70℃便可杀死这些细菌。老人、幼儿、孕妇、慢性病患者等免疫力低下的人群，均应控制生冷食品的摄入，少吃或不吃冷冻饮品，降低感染单增李斯特菌的风险。同时，冰箱要定期清理，别让其成为单增李斯特菌繁殖的“天堂”。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn