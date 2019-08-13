夏季饮食当心“冰箱杀手”

炎热的夏季，许多人会选择把吃不完的饭菜放进冰箱，认为这样“既保鲜又降温”。但是，冰箱并不是食物的保险柜，有些嗜冷的细菌，会在食物中隐伏，其中危害最大的是李斯特菌。专家提醒，不便加热食用的食物，还有像牛奶、乳制品、蔬菜和海产品等，都是李斯特菌污染的高风险食品。

据了解，李斯特菌是一种人畜共患病的病原菌，广泛存在于自然界中，李斯特菌还有个外号叫“冰箱杀手”。它在0℃—45℃都能生存，尤其在冰箱的冷藏温度下仍可以生长繁殖。食品中存在的单增李斯特菌对人类的安全具有威胁，被感染后，成人会出现发热、头痛，偶尔有胃肠道症状。如果不及时查明病因进行治疗，将导致脑膜炎或败血症等。

河南省人民医院中枢神经系统感染性疾病亚专科主任李玮表示，过去一年，医院就接诊过4位被李斯特菌感染的患者。这些患者都是因为吃了冰箱里的剩饭菜，随后便出现了各种各样的症状。

李玮建议，食物不能在冰箱里放太久；冰箱里的剩菜更不能直接吃，需热透后食用，经5—20分钟加热至60℃—70℃便可杀死这些细菌。老人、幼儿、孕妇、慢性病患者等免疫力低下的人群，均应控制生冷食品的摄入，少吃或不吃冷冻饮品，降低感染单增李斯特菌的风险。同时，冰箱要定期清理，别让其成为单增李斯特菌繁殖的“天堂”。