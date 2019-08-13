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食疗治失眠 百合刺五加炖猪心

2019年08月13日08:14 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：益气健脾，补肾安神

推荐人群：脾肾气虚、体虚乏力、失眠多梦者

材料：刺五加10g、干百合20g、蜜枣1/4粒、猪心半个、生姜适量（1~2人量）。

烹调方法：刺五加、百合清洗干净，猪心洗净切块汆水去掉血污，在炖盅中放入清水1L，将以上药食材一同放入炖盅，武火炖开后改文火继续炖1~1.5小时，最后调味食用。

汤品点评：中医认为失眠多是由于脏腑的气血失和, 阴阳失调, 进而导致心神不安，也有部分因为痰热扰乱心神而出现失眠者。

今天给大家介绍一款调和气血、养心安神的汤水，本汤采用的刺五加， 具有益气健脾、补肾安神的功效,可用于脾肾气虚, 失眠多梦者，临床试验发现刺五加能一定程度改善原发性睡眠障碍的神经功能, 具有双向调节作用, 没有一般镇静催眠药的嗜睡、疲乏、降低日间工作效率等常见副作用，刺五加性质稍微偏温，如果在夏季食用可能会有部分人不耐受，因此配百合使用，一温一凉，使汤水趋于平和，达到安神的作用。猪心具有养心安神、镇惊的功效，故失眠心悸的人群药膳中多会采用，如果不喜欢食用猪心，或禁忌胆固醇者可改用瘦肉。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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