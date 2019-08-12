小小童鞋讲究多 一起来看怎么选

俗话说“千里之行，始于足下”，为孩子挑选一双好鞋子更是尤为重要。处于生长发育期的孩子，正是活蹦乱跳的年纪。为了让孩子能尽情地玩耍，就要给他选一双好鞋。然而，很多妈妈在给孩子选鞋的时候充满疑惑，一双好鞋的标准究竟是什么?不同年龄段的孩子在穿鞋上又有什么注意事项?

儿童选鞋原则：

尺码：鞋必须是适脚的。

大小要合适，以鞋室比足趾长出1.25厘米为佳。鞋子过大，会影响孩子走路的正常步态。鞋子太小，会影响孩子脚部肌肉和韧带的发育，脚趾受挤压，还容易发生畸形。

材质：质地面料，柔软性要好。

鞋衬尽量选择舒适、柔软的棉布织品;鞋底最好是选择弹性好、减震性高、防滑和耐磨性能优良的材料，如牛筋底，因为它能够吸收地面对足部的震荡;同时还要考虑到透气性的问题，避免出现闷脚的情况。

鞋身：选择鞋身较坚硬的鞋子。

最好有比较坚硬后跟杯，帮助控制后足外翻，同时配有足弓承托功能的鞋垫及不同前足围度，可以为不同脚形提供舒适的发育环境。

鞋跟：可适当补高。

孩子正处于生长发育期，穿上有鞋跟的鞋会使上身前倾，臀部凸出，全身重量负荷不在全足，而前脚掌及脚趾也受挤压容易变形，不利于脚部的正常生长发育。如有足跟不着地或长短腿的孩子，可以在足垫的足跟部分适当补高。

不同年龄选鞋有差异：

乳儿期(1个月至1岁)：这个时期的孩子发育和生长速度比较快，脚部骨骼形态没有形成，穿鞋会影响骨骼的正常发育。建议家长别给孩子穿鞋，夏天光着脚丫，天凉穿袜子即可。

幼儿期(1至3岁)：由于孩子学步时每天要花费大量的精力，且自身双腿的肌力不足，所以要尽量选择轻便一些的鞋子。幼儿期的孩子走路不稳，鞋底太滑容易摔跤，过于防滑的鞋子又太抓地，不利于行走。因此，选择鞋子时应注意鞋底的摩擦力，选择防滑性能适中的鞋子。

需要注意的是，鞋子帮面材料透气性要好，后帮尽量包裹住脚踝部位以保护脚腕。另外，鞋子的跖趾关节易于弯曲。

学龄前期(3至7岁)：应选择鞋底后跟和帮面较坚硬的鞋子，鞋底跖趾关节要易于弯曲，满足鞋子的合脚性，帮面和鞋底材料要满足舒适性和透气性的要求。因为孩子的踝关节不稳定，比较容易出现跟腱内外移，选择后帮相对高和硬一些的鞋子，一是起到支撑和稳定踝关节的作用，二是后足的骨骼可以垂直生长，使肌肉骨骼的形态形成正常的对位对线。如有长短腿的孩子，后足的足垫应有补高，需选择相对高帮的鞋子，否则走路时足跟会跑出来，穿不住。

学龄期和青春期(6、7岁以后)：这两个年龄段的儿童骨骼各部位发育已经成熟完善，他们已经形成了自己的消费观，有了自己的喜好，在买鞋时也比较喜欢发表自己的意见。现在越来越多的设计师将成人鞋的设计理念引入到童鞋和少年鞋的设计中，使童鞋成年化。例如，给女孩设计模仿成人穿着的高跟鞋，穿高跟鞋前脚掌受力过重，会导致脚部变形，建议家长不要给未成年人选择高跟鞋之类与脚型不合的鞋子。

新华网综合人民网、中国青年网