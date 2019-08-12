管好“健康小事”要更用心

近几年，为让老百姓看病更便捷、更舒心，医疗卫生系统推行了一系列新举措和新办法。在社区，以家庭医生签约服务、“网约护士”上门服务为代表的健康服务新模式，正在延展服务链条，把居民的“健康小事”管起来。从媒体报道来看，一些地方及医疗机构观念转变及时，行动初步见效。但也有一些地方，改善服务的效果还没有让老百姓真正舒心满意。

该城市的这位老人84岁，卒中治疗后出院，无行动能力，按理属于家庭医生签约服务重点人群。根据2016年国家卫生计生委发布的相关文件，签约居民将享受家庭出诊、家庭护理、家庭病床等基本医疗服务。3年探索实践中，已有一些社区常态化开展更换导尿管等家庭护理服务。可见，只要严格遵守操作规程，有创风险完全可防范。

根据国家卫生健康委发布的《“互联网+护理服务”试点工作方案》，该城市所在的省份确实不在试点之列，但方案同时明确，其他省份结合本地区实际情况选取试点城市或地区开展试点工作。今年，家庭医生签约服务工作的重点是提质增效。“互联网+护理服务”6个试点省（市）也均已明确服务项目和实施细则。新政策、新举措在落地初期，固然讲求稳步推进，但同样鼓励积极创新。上门护理需求实实在在摆在眼前，如果一味顾虑重重、消极作为，只会让群众的获得感减弱。

当然，对于基层机构和医务人员的顾虑，相关部门也需要重视，通过完善政策、鼓励尝试、加强保障、明确责权利等多方面的努力，让医务人员能够主动根据实际情况开展服务，满足居民更多样、更急迫的健康服务需求。