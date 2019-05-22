广东37%的居民签约家庭医生

5月19日是第9个“世界家庭医生日”，记者获悉，广东全省家庭医生签约服务政策体系初步建立，21个地级市均建立了家庭医生激励机制，居民签约群众获得感不断得到提升。

去年年底至今年3月，中山大学公共卫生学院对全省开展了“广东省家庭医生签约服务群众获得感效果评价”，对珠三角和粤东西北地区12家社区卫生服务中心和乡镇卫生院的1185例随访居民进行了访谈，结果显示，37%的居民有签约家庭医生服务。

从签约时间看，30.4%的居民签约时长1~2年，39.3%的居民签约时长超过2年；从签约服务包种类看，85.2%的居民签的是免费包（即基本公共卫生服务项目包），12.3%的居民签的是有偿服务包（个性化服务包）。与非签约人群相比，签约人群体验到了更强的全科医疗核心特征功能，获得感的综合得分提升了8.9%，居民总体满意度提升8%。

省卫生健康委表示，为进一步改善家庭医生签约服务质量，广东地区将要求设立家庭医生签约服务宣传咨询台，为居民提供签约服务宣传和咨询；建立家庭医生预约诊疗模式，以信息化为支撑，优化签约服务流程，将全科医生医防融合的诊疗模式贯穿于签约服务日常工作，规范就诊预约、定向分诊、诊前服务和诊疗服务等各环节的服务内涵、服务内容和服务流程。

将推进家庭医生中医药签约服务，根据签约居民的健康需求，提供中医健康教育、健康评估、健康干预等服务，逐步实现每个家庭医生团队都能够提供中医药服务，满足城乡居民的中医药服务需求。

将推进家庭药师进团队，重点为具有2种以上慢性病或需要长期用药超过5种以上的签约居民提供合理用药指导及家庭小药箱管理等服务，并在健康档案的基础上，为签约居民建立用药管理档案。

全省基层医疗卫生机构在免费服务包、基本服务包基础上，结合自身能力、特色等实际情况，制定个性化服务包，将逐步推进个性化服务包开展，进一步满足不同群体的多层次健康需求，并继续在各市推动家庭病床服务。（全媒体记者何雪华 通讯员粤卫信）