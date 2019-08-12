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夏秋季流行乙脑 接种疫苗+灭蚊防蚊可预防

2019年08月12日13:36 来源：人民网-人民健康网

乙脑（流行性乙型脑炎），是由乙脑病毒引起的经蚊虫叮咬传播的急性传染病，流行于夏秋季。8月10日，由中华预防医学会媒介生物学及控制分会、中国疾控中心传染病预防控制所、中国卫生有害生物防制协会主办的“搞好乙脑蚊媒防控·助力甘肃健康脱贫——健康中国行·灭蚊在行动”活动在甘肃省平凉市静宁县举办。

中国疾病预防控制中心传染病控制所所长助理刘起勇研究员介绍，乙脑为人畜共患传染病，具有发病急、病程快、病死率高的特点。乙脑病毒可在蚊子体内长期存活，被携带乙脑病毒的蚊虫叮咬后，大多数人为隐性感染，无特殊临床表现，仅少数人是显性感染会发病。乙脑急性起病，主要累及中枢神经系统，会出现高热、头痛、呕吐、嗜睡、惊厥、昏迷等症状，严重者可出现全身抽搐、强直性痉挛或瘫痪，甚至死亡。典型的乙脑主要威胁10岁以下的儿童，但是目前有高年龄组发展的趋势。除接种乙脑疫苗预防外，加强防蚊灭蚊是另一关键措施。

中国疾病预防控制中心传染病预防控制所书记、中国卫生有害生物防制协会副会长卢金星书记发出号召，希望群众、家庭、单位、部门都积极行动起来，清除蚊虫孳生环境，控制乙脑发生。

我国是乙脑高流行区，近几年陕甘宁地区和辽宁等北部省份有乙脑疫情发生。针对局部地区乙脑反弹的新情况，本次活动组织19位专业技术人员及37名志愿者参与现场蚊虫防控培训、密度调查及效果评估工作，计划对蚊媒防控示范点静宁县八里镇照世村一队进行全面的蚊媒现场防控工作，包括孳生地调查、群众健康教育和科普宣传、纱窗涂抹和窗帘浸泡、滞留喷洒和热烟雾机喷洒等活动。

(责编：徐玥晨(实习生)、孙博洋)


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