汛期易发疾病  呈上锦囊预防

受持续降雨影响，近来中国南方多省份相继发生洪涝灾害。洪水过后，饮食饮水卫生状况恶化、环境污染、人群接触病菌机会增加。那么，汛期应该如何做好传染病防护工作？有哪些健康风险需要注意？感染科专家对此进行了解读。

消杀过后的水也应该煮沸

在发过洪灾地区，做好饮用水的消毒工作十分重要。

北京中医药大学东直门医院脾胃病科/感染科主任杜宏波表示，洪灾易导致各类日常及工业废水与饮用水源发生混合，也可能导致地下水污染。水源污染会引发多种健康危害，包括以下两方面。

第一，饮用水中的病原微生物增多，容易出现肠道感染病及寄生虫病，如细菌性痢疾、各类细菌性胃肠炎、血吸虫病、钩端螺旋体病、钩虫病、蛔虫病等。

第二，饮用水受到污染，有毒物质增加，导致不同种类的中毒，如农药、铅、铬、砷等可通过污染水源及食物链造成中毒现象，地表水中的藻类可能增加饮水中的黄曲霉素含量等。

汛期往往伴随水质粪便污染指示菌升高和胃肠道症状病例的上升。杜宏波表示，大多数肠道传染病发病会有恶心、呕吐、腹泻、腹痛、食欲不振等胃肠道症状，有些伴有发热、头疼、肢体疼痛、全身中毒症状。

“当地的疾控中心应该做好消杀工作，给居民发放净化水的消杀药物，消杀过后的水也应该煮沸消毒，不要饮用生水，保证卫生和安全。如果没有消杀工具，最原始的消杀方法就是煮沸。”北京地坛医院感染科主任宋蕊建议。

饮用水的消毒方法有很多，简便实用的是沉淀、过滤，煮沸消毒或氯化消毒法。在沉淀过滤法中，可以在饮用水中加入明矾。也可以使用某些净水药片配合快速过滤装置进行净水。

氯化消毒是在水中加入氯制剂，通过其有效氯的作用杀灭水中的细菌。常用的氯制剂有优氯净、漂白粉、漂白粉精片等。在农村家庭饮水消毒中以漂白粉、漂白粉精片使用最多，它不仅杀菌力很强，使用方便，价格便宜，而且能在水中保持一定量的剩余浓度，即使水再度污染，余氯仍有消毒作用，所以应用较广。

“三管一灭”防止“病从口入”

在汛情严重地区，由于气候潮湿，温度较高，食物容易霉变。据专家介绍，身处其中的人们预防肠道传染病的主要方法是把好“病从口入”关，做好“三管一灭”：

一管，管好饮用水卫生，做到不喝生水，只喝开水或符合卫生标准的瓶装水、桶装水；装水的缸、桶、锅、盆等必须干净，并经常倒空清洗；对于临时的饮用井水、河水、湖水、塘水，饮用前一定要消毒。

二管，管好食品卫生，受灾之后，不要食用被水淹、变质和受污染的食品，饭菜当天吃完，不要吃隔夜饭菜，不吃凉菜。受灾的山区群众还要注意不要随意采摘和食用不认识的野蘑菇，避免中毒；灾民安置点要加强对集体食堂、食品原料、食品容器的卫生管理。

另外，还要注意生熟食物分开放置，剩下的食物放在冰箱冷藏储存，且时间不宜过长，食用前要加热。

三管，管好粪便，不要随地大小便，排泄物和垃圾要排放在指定区域；特别是患者的呕吐物和排泄物，不可乱倒乱放。

一灭，做好灭蝇工作，粪缸、粪坑中要加药杀蛆；室内用苍蝇拍、吸蝇纸灭蝇，食物用防蝇罩遮罩。

宋蕊提示：“肠道类疾病病从口入，因此一定要注意手的卫生，入口的食物一定要用干净的水清洗，保持干净。如果用污染水源清洗食物，食物也会受到一定污染。同时，使用被污染的水源也会导致皮疹的出现。”

切断蚊虫传播乙脑的机会

暴雨天气易引发积水从而滋生蚊虫。洪灾一般处于7—9月，此时也是乙脑的高发时期。乙脑通过蚊虫叮咬传播，主要为三带喙库蚊。三带喙库蚊兼吸人血和动物血，常常在黄昏后和黎明前活动。

接种乙脑疫苗是最有效的预防办法。此外，还应及时清理居所附近的垃圾，将房前屋后可能积存雨水的缸、桶、坛、罐等器皿彻底清除、倒扣、加盖或定时换水清理。采取填塞树洞、石穴、坑洼等措施，可防止蚊虫产卵，以有效降低蚊虫密度。

针对个人防蚊措施，专家提出了4点建议。

1、尽量避免到户外、野外蚊虫多的地方进行活动，如有条件尽量减少皮肤暴露，以长袖、长裤为主。并且，皮肤暴露处可提前适量涂抹驱蚊剂以避免蚊虫叮咬。

2、消除生活环境中蚊虫滋生的场所，清除积水、污水，对蚊虫较多的地方可以用网捕或粘捕，在蚊虫滋生处撒药杀虫，居室内要保持空气流通、环境整洁，避免潮湿。在室内，纱门、蚊帐、杀虫剂都是较好的防蚊虫措施。

3、搞好个人卫生，勤换衣服及床单，凉席、被褥等贴身物品要经常用温水清洗曝晒。

4、一旦蚊虫叮咬后出现皮肤破溃或发热情况，应警惕皮肤感染及蚊虫传播的传染病，要及时就医处理。

减少外出，避免涉水

夏季高温潮湿，接连的阴雨天气导致外出不便，腿脚接触雨水易引发腿脚病，雨天常见的腿脚病有哪些？如何进行防护？

杜宏波介绍，阴雨季节，湿气缠绵，内外相感可加重人体内部的湿气，从而出现湿疹、痛风、类风湿关节炎、老寒腿等，老年人行动不便也容易出现滑倒所致的软组织挫伤及骨折等意外事件。对此，专家给出以下几点健康建议。

1、饮食上，可多吃提振阳气和健脾化湿的食物，可以选择一些除湿的食物，如生姜、辣椒、薏仁、丝瓜、木瓜、荷叶饭等。

2、老寒腿的患者可不拘时间次数，适当刺激足阳明胃经上的阴市穴，适当加强腿部锻炼，促进腿部气血循环而起到气血流通、缓解症状的作用。

3、如一定要出门，最好多准备一双鞋及干燥衣物，到达目的地后尽快换上干爽舒适的鞋子和衣物，避免寒湿侵袭。

4、防皮炎皮损，大雨排泄不及时造成路面积水，如果双腿长期浸泡在积水中，浸泡部位可能会发白、肿胀，严重时也可能会造成感染和溃疡。因此，雨天尽量少出门，避免长时间待在积水中。如果涉水了，回家后要及时用清洁的水及肥皂清洗过水部位并擦干，在趾间等皱褶部位撒上爽身粉保持清洁干燥。

5、警惕摔倒，尽量不到地势不平和地面湿滑的地方活动，老人、小孩或孕妇等尤其要注意安全，避免涉水，保持屋内干爽。

6、如出现明显不适，尽快就医，遵循医嘱。

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保持健康生活习惯安然度夏

当前南方汛期，也是全国最炎热的季节，正值三伏天。夏季炎热，要警惕“空调病”和“风扇病”，避免直吹头部、颈部、胸部、腹部及足底；定期开窗通风，可以选择一天当中室外温度相对比较低的时候，每天至少要开2—3次，一次最好15—20分钟。

积极补水，预防中暑，尽量少在高温天出门，出门做好防晒工作，平时注意多补水，老年人即便不感觉到口渴，也要多喝水。夏季可以多吃“苦味食物”，比如苦瓜、莲子、苦丁茶等，还可以炖煮一些容易消化的绿豆汤、小米粥等。

同时，要“暖食暖腹，预防腹泻”。平时尽量少食生冷食物，注意食品卫生安全，做好腹部保暖，预防夏季腹泻。如果老人或小孩出现腹泻，或成人腹泻程度严重出现尿少症状，一定要及时就医。

（新华网发）