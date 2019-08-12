新方法有助确定抗癌靶向药能否中靶

靶向药物递送系统可以保留肿瘤周围健康组织，对有效治疗癌症具有重要意义，但这种方法只在药物中靶时才奏效。美国西北大学研究小组开发了一种新方法，可通过实时分析载药纳米颗粒的运动模式，来确定药物能否中靶。

长期以来，医学界一直在寻找替代放化疗等传统癌症治疗手段的新方法。化疗和放疗除损害患病细胞外，还会损害健康组织，为患者带来痛苦甚至危险副作用。靶向药物递送系统则可以直接把药送至病变部位，其副作用比传统治疗手段要小。然而，靶向药物递送系统面临的问题是，当载药纳米颗粒进入人体时，与蛋白质的结合会阻碍纳米颗粒的靶向能力。

研究人员在新一期《美国化学学会·纳米》月刊上发表报告称，他们通过研究癌细胞膜上用以载药的星状金纳米颗粒发现，这种纳米颗粒的移动范围更大、旋转速度更快，即使被蛋白质包围，仍能保持其独特的标志性运动，表明它们的靶向能力不受抑制。

星状金纳米颗粒，是一种治疗癌症的新材料。之前的研究表明，金属或其他材料的微粒能够被送往一个肿瘤，进而被激光或磁场所操控，并最终通过加热恶性肿瘤细胞来消灭它们。而与球状微粒相比，一个多尖的星状物能够产生更高的温度。

领导这项研究的西北大学化学教授特丽·奥多姆说，这些信息未来可用来比较不同纳米颗粒的特性，如颗粒大小、形状等，并用以改进纳米颗粒作为靶向药物载体和传递剂的功能。奥多姆团队目前正在筛选经过工程处理的纳米颗粒，以确定它们的靶向功能能否在吸附蛋白存在的情况下得以保留。