热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

新方法有助确定抗癌靶向药能否中靶

2019年08月12日13:25 来源：新华网

靶向药物递送系统可以保留肿瘤周围健康组织，对有效治疗癌症具有重要意义，但这种方法只在药物中靶时才奏效。美国西北大学研究小组开发了一种新方法，可通过实时分析载药纳米颗粒的运动模式，来确定药物能否中靶。

长期以来，医学界一直在寻找替代放化疗等传统癌症治疗手段的新方法。化疗和放疗除损害患病细胞外，还会损害健康组织，为患者带来痛苦甚至危险副作用。靶向药物递送系统则可以直接把药送至病变部位，其副作用比传统治疗手段要小。然而，靶向药物递送系统面临的问题是，当载药纳米颗粒进入人体时，与蛋白质的结合会阻碍纳米颗粒的靶向能力。

研究人员在新一期《美国化学学会·纳米》月刊上发表报告称，他们通过研究癌细胞膜上用以载药的星状金纳米颗粒发现，这种纳米颗粒的移动范围更大、旋转速度更快，即使被蛋白质包围，仍能保持其独特的标志性运动，表明它们的靶向能力不受抑制。

星状金纳米颗粒，是一种治疗癌症的新材料。之前的研究表明，金属或其他材料的微粒能够被送往一个肿瘤，进而被激光或磁场所操控，并最终通过加热恶性肿瘤细胞来消灭它们。而与球状微粒相比，一个多尖的星状物能够产生更高的温度。

领导这项研究的西北大学化学教授特丽·奥多姆说，这些信息未来可用来比较不同纳米颗粒的特性，如颗粒大小、形状等，并用以改进纳米颗粒作为靶向药物载体和传递剂的功能。奥多姆团队目前正在筛选经过工程处理的纳米颗粒，以确定它们的靶向功能能否在吸附蛋白存在的情况下得以保留。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn