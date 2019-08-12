2019中国高血压大会暨中国医师协会高血压专业委员会年会召开

8月9日-11日，2019中国高血压大会暨中国医师协会高血压专业委员会年会在京召开，海峡两岸医药卫生交流协会高血压专业委员会年会同期召开。中国医师协会、中华医学会心血管病学分会、中国医师协会高血压专业委员会、中国医师协会心血管内科医师分会、海峡两岸医药卫生交流协会联合主办，由中国医学科学院阜外医院、国家心血管病中心高血压专病医联体承办。全国各地近5000名高血压防治领域的专家和代表参会。

据《中国心血管病报告2018》，全国18岁以上人群高血压发病率为27.9%，高血压患病人口2.45亿；≥ 18 岁成人高血压的知晓率、治疗率和控制率分别为51.6%、45.8% 和16.8%。高血压三率的提升已经成为一个全社会的难题。

本届大会以“传承、创新、融合、跨界、共享”为主旨，专业性强、突出学科特色、整合学术资源，结合了国内外高血压领域的最新研究进展以及中外高血压防治指南，并邀请150余位国内外知名专家学者到会参会分享高血压相关的最新进展和创新性研究成果，从预防、诊断、治疗、康复的发展现状与未来趋势，全方位、多角度、多层次探讨高血压及相关疾病的临床防治、基础研究、流行病学、社会医学等相关新技术、新方法、新理念及跨学科发展模式。

会议执行主席、中国医学科学院阜外医院高血压中心主任蔡军介绍，本次大会会程三天，现场包括1个主会场、26个主题分论坛、1场高血压相关介入手术演示直播，并设置了高血压防治应用成果展区。

与往年不同的是，本次大会安排了全程的视频和图文直播，以方便不能到现场的同仁在线了解大会的相关内容，在国家高血压专病医联体协作平台高血压大夫APP上可以看到直播及回放。

大会主席孙英贤介绍健康中国2030中对于高血压防治的具体要求，他提出高血压防治工作既迎来了前所未有的机遇，也面临着巨大挑战。王陇德、韩雅玲、葛均波、顾东风等多位院士先后分享了近两年高血压和健康领域内的新突破与新挑战。日本自治医科大学的Kazuomi Kario教授作为国际专家交流了他参与的高血压真实世界研究。北京大学人民医院孙宁玲、中国医科大学附属第一医院孙英贤、泰达国际心血管病医院李玉明、中国医学科学院阜外医院蔡军等多位专家就高血压防治的创新、突破、管理等进行主题发言。

作为突显传承与创新的重要环节，9日的中国高血压精彩病历大赛决赛、青年医师英文演讲比赛决赛吸引了不少眼球，全国各地的近百名中青年医生是投身于高血压防治工作的新鲜血液，他们专业过硬、青春洋溢，对高血压防治工作热情饱满，在现场表现非常亮眼，博得听众的阵阵掌声。

本次大会的承办方国家心血管病中心高血压专病医联体（下简称“高血压医联体”）在大会上召开了第二届全体大会。

高血压医联体2017年11月启动，由国家心血管病中心联合中国医师协会等六个单位共同发起成立的。旨在以专病联合体的形式，通过服务共同体、责任共同体、利益共同体、管理共同体的机制，以“STEP管理模式”为抓手提高全国高血压患者的整体控制率。目前高血压医联体纳入42个省级中心、近170个市级中心、成员单位近6000家。加入医联体的医生超过26000名，服务区域覆盖全国。

来自全国各地的高血压医联体省级中心负责人及团队成员在现场进行高血压患管理模式的交流和探讨。北京市顺义区医联体负责人张红卫、粤东分中心负责人陈有仁、湖南省益阳市医联体成员单位康雅医院负责人朱冰波等向其他同仁介绍了各自的管理经验。

同期，中南大学湘雅三医院、四川省医学科学院·四川省人民医院、中山大学附属第一医院、中国医科大学附属第一医院、浙江医院、吉林大学第一医院、包头医学院第二附属医院、西安交通大学第一附属医院、郑州市中心医院、昆明市延安医院 、河北医科大学第一医院、重庆医科大学附属第一医院、邯郸市第一医院13家医院通过中国高血压中心认证。（记者王君平）