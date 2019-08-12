懂得包容，孩子才能找到朋友

在大自然中，没有两片完全相同的树叶；在人类社会里也没有两个完全相同的人。那么，我们在与人相处时，能以“我”为标准去要求他人吗？老师和父母应该怎样教育孩子既保持独立的自己，又能与他人和谐相处？

在生活中，我们经常听到这样的话：我看不惯他的做法、我是为他好、我没有想到他会这样等等，说这种话的人通常习惯于自己设定一个标准，要求别人的行动合乎自己的准则，如果不称自己的心，就指责别人或对其说三道四。但是，“我”是标准吗？

小李同学某天受到了同学的嘲笑——妈妈因为怕她冷，早上让她穿了一件黑衣服。恰巧，在当天的体育课上，老师让她扮演拔萝卜游戏中的“黑萝卜”。于是有同学说她是为了在游戏中当“黑萝卜”才穿黑衣服的。在他们眼里，小李同学是没有资格当“黑萝卜”的。回到班里，她遭到了同学接二连三的议论，心里非常难受。

小李同学穿黑色的衣服并没有妨碍别人，可为何引来同学们的嘲笑呢？可能是她穿的黑衣服同学们看不惯，或者老师让她当“黑萝卜”使有些人心理不平衡。在孩子们的交往中，也经常听见这样的话：“我看你的学习好不了了”“你字写得真是太难看了”“讲了这么多遍你怎么还不懂，你笨呀？”以自己为标准，不合自己的“标准”就随便议论人，给别人造成精神压力的事太多了。

这个世界是你的，是我的，也是他的。每个人都有权利自由地、按自己喜欢的方式生活，任何人都没有权利以自己的好恶对别人蜚短流长。所以，家长有必要从小引导孩子尊重他人、包容他人。

幼儿园老师吴爽曾对自己的教育有这样的反思：一天下午，孩子们午睡后，宝宝小朋友拿着自己的梳子让我帮她梳头。我足足花了五六分钟才为宝宝梳完她的长发，并说：“宝宝，到镜子前照照，看看老师给你梳的头发漂不漂亮。”她慢悠悠地走到镜子前扭了扭头，摸了摸我认为已经梳得很精致的头发，脸上露出既无奈又失望的表情。

扪心自问，给她梳头我从不马虎，可她没有一次表现出满意。这是为什么？一天，我与宝宝聊天：“平时都是谁给你梳头啊？”“妈妈”“妈妈早晨要上班，哪还有时间给你梳头啊？”“妈妈每天就给我梳一个‘马尾巴’，说这样省事，又节约时间。”“你喜欢妈妈给你梳的‘马尾巴’吗？”宝宝立刻来了兴致：“喜欢，这样一跑起来，头发甩啊甩的，我觉得特别漂亮。不过我更喜欢把头发散开，这样就更漂亮了。”

我恍然大悟。怪不得我费尽心思为宝宝设计的发型她都不喜欢，因为我每次都按照自己的审美观把她头发要么编一个“小蜗牛”，要么编几个“小麻花”，使她的头发怎么甩也甩不起来。

宝宝的话对我触动很大。从这件微不足道的小事中，反映出我习惯以老师的主观愿望代替孩子的想法，忽略了孩子们的想法和感受。和宝宝聊完天以后，我改变了以往的做法——不论给哪个孩子梳头之前，我都要询问一下：“你今天想梳什么样的头发？”而孩子们也都按照自己的审美来请我为她们梳头。

吴爽老师从这件小事中意识到好心代替不了孩子的需要。那么，在我们与别人交往的时候，是不是也经常用自己的意愿来代替别人的想法和需要呢？

大千世界，芸芸众生，每个人和每个人都不一样，不仅外形上有高矮胖瘦之别，所处的环境和背景也各有各的不同，兴趣爱好、思维特点更是千姿百态。每一个生命都有自己各自的需要，不可能完全符合“我”的标准。“我”没有权利主宰别人，当然别人也不可能按照“我”的要求去生活。如果在交往中，我们习惯于以自己的标准要求人，一方面会使人感到很不愉快，另一方面自己也会引起别人的反感。因此，家长有必要教育孩子，学会换位思考、学会包容他人，这样，他们才容易结交到更多的朋友，生活也会更加丰富多元。

（作者为中国青少年研究中心家庭教育首席专家，中国教育学会家庭教育专业委员会常务副理事长）