颈部包块 背后可能隐藏甲状腺癌

本月8日，小浩（化名）在陆军军医大学大坪医院（陆军特色医学中心）接受甲状腺癌切除手术后出院。此前，因父母疏忽，他错过了最佳治疗时机，导致颈部右侧喉返神经被甲状腺肿瘤侵犯包裹而无法保留，并伴随肺部癌转移。

医生提醒家长，若发现孩子颈部增粗、颈部异常包块、声音嘶哑等症状，应及时就医。

两周前发现颈部有包块

大坪医院主刀专家、乳腺甲状腺外科副主任徐琰很感叹：“这个孩子由于没有早发现早治疗，就诊时，病情已非常严重，导致手术难度大、风险相当高、损伤范围广、恢复相对缓慢，加上出现肺部转移，给后期治疗带来很大的挑战和不确定性。”

原来，两周前，母亲才偶然发现小浩右颈部鼓出明显包块，到当地医院检查，穿刺活检提示甲状腺癌。随后，他们到大坪医院求医，经术前检查，提示双侧甲状腺癌伴双侧颈部淋巴结广泛转移以及双肺转移。

据介绍，小浩的母亲患尿毒症，长期透析治疗，如今小浩又患重病，这对这个家庭来说无疑是雪上加霜。小浩早期没有进行任何相关检查，病情发现较晚，这给手术带来极大难度。

发现不及时导致病情加重

术前，乳腺甲状腺外科邀请麻醉科、颌面外科、耳鼻喉科、核医学科、胸外科和ICU等多学科联合讨论，制定了手术方案、术后监护、后续治疗等相应预案。7月31日，徐琰副主任、张姝主治医师等组成的手术团队经过近8小时的艰苦手术，成功切除颈部肿瘤组织。

术后，小浩恢复良好，复查各项指标达到要求，饮食及活动已经如常。尽管手术取得成功，但徐琰还是觉得遗憾，因为患儿病情发现不及时，导致病情太重才手术，右侧喉返神经被甲状腺肿瘤侵犯包裹，术中为了完整切除病灶而无法保留神经，对患儿将来的发声功能产生影响。另外，后续还需要进行碘131治疗以清除残留癌细胞和肺部转移病灶，并进行基因检测以寻找潜在靶向治疗药物，需要进行终身随访。

儿童甲状腺癌发病率增高

徐琰说，早期甲状腺癌有明显症状，如果细心的家长时常留意孩子身体出现的异常与变化，是可及早手术治疗并取得良好治疗效果的。

徐琰介绍，近年来儿童甲状腺癌发病率呈增长趋势。其发病原因，除与遗传因素有关外，可能还与过多暴露于电离辐射（如放疗、频繁影像学检查）等因素有关。

徐琰提醒，无论是儿童还是成人，一旦发现颈部增粗、颈部异常包块、声音嘶哑等情况，需尽快到医院就诊，以免耽误治疗。