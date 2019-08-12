脾气急爱生闷气也给心脏惹麻烦

暑天高温天热，人也容易气急上火。而现实生活中，不良情绪诱发心脏病的例子不少，公交车上年轻人没给老人让座，致其气急心梗……当人情绪激动时，激素水平会发生改变，最直接的反应就是血压上升。此外，情绪不好的人容易失眠，会对心脏产生长期不良影响。

此外，相对于过激情绪立刻会引起症状，过度悲伤等看起来“平静”的不良情绪也会影响心脏。临床上常会看到这种现象，家中如果有人去世，十天八天后老伴儿很有可能心脏病发作。2015年，美国心脏学会科学会议上发表研究显示，创伤性生活事件会让中老年女性心脏病发作风险上升七成。今年发表在《英国医学杂志》上的一项研究，对瑞典国家登记系统中被诊断为应激相关障碍的14万名患者进行了为期7年的随访，发现与未患病的同胞相比，有应激相关障碍的患者在确诊后1年内，患心血管疾病的风险高64%；应激患者有患缺血性心脏病、脑血管疾病、高血压等疾病的危险。

因此建议，脾气急、点火就着的，有点事就生闷气、瞎琢磨的，家中发生重大变故的人，尤其要注意坏情绪对心脏的影响，若出现不适症状，要及时就医。

其实，七情六欲人人都有，受到坏情绪影响时要尽量保持乐观心态。2018年，美国西北大学和哈佛大学共同完成的研究发现，心态积极、有明确生活目标者，心脏病死亡风险比平均水平低38%。这是因为，乐观心态可降低压力和焦虑激素水平，进而降低心率和血压，减轻心脏负担。