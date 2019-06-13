孩子出现急躁情绪 家长要先“慢下来”

微信公众号提问：我家有两个孩子，较小的孩子今年刚上一年级，经常因为脾气暴躁、摔东西被老师请家长，我们也发现孩子有点“暴力倾向”。由于孩子父亲工作繁忙，教育两个孩子的任务就落在我一个人身上，我又要带娃又要料理家务，脾气难免不好，是不是我在教育方式上出了问题，让孩子变成这样？

专家观点

中国音乐学院附属北京实验学校教师严宇：案例中的孩子，父母教育方式有较大差异的环境中，一个溺爱，一个急躁。父母的教育观点和管教方式的较大差异，对孩子造成了很大影响。长此以往，孩子无法分辨哪一种才是与人相处的正确方式。妈妈要尽量收住脾气，给孩子表达自身想法的空间和时间；而爸爸需要树立原则，辅助妈妈进行适度管理。

由于受家庭环境的影响，不少孩子在人际交往上存在一些认知偏差。家庭中妈妈严厉的管教使孩子没有表达想法、发泄情绪的机会，便模仿着家人的沟通方式，把一些负面情绪带到了学校之中，表现在急于表达自己的想法，急于让别人接受自己的要求，一旦有与自身想法不相一致的情况出现，怒吼、喊叫便成了孩子解决问题的首要途径。

面对这样的孩子，家长首先要在教育理念上达成一致，在教育方法上同样要“慢下来”，少些急躁批评，多些正面引导，既规范孩子个人行为，又给予孩子家庭的温暖。其次，要充分认识到，孩子的性格不是一朝一夕就能改变的，当孩子情绪暴躁时，严厉的说教只能助推其负面情绪的激增。相反，给孩子一个相对安静的环境，用抚摸头部、给予拥抱等方式使其安静下来，孩子更容易接受。随后慢慢给予正向引导，慢慢梳理“爆发事件”的细节，引导孩子认知哪里做的好，哪里做的不好，如何正确面对等等，逐步培养孩子是非观。

“ 孩子，你慢慢来”，这是我在教学过程中常对孩子说一句话，也同样把这句话分享给各位家长。上课没有充分理解老师的意思，没关系，慢慢来，试着敢于和老师沟通；一些练习没有做到全部正确，没关系，慢慢来，多去总结自身弱点；小情绪控制不住发了脾气，没关系，慢慢来，心里默数5个数再表达想法……慢，使得老师、家长和学生都有了更多的时间思考；慢，给予了大家更多正确面对问题、分析问题，最终解决问题的机会。(记者 武文娟)