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凉皮凉粉营养大不同

唐墨莲

2019年08月12日08:35 来源：人民网-生命时报

　　炎炎夏日，美味又爽口的凉皮和凉粉格外受欢迎，它们之间有啥区别呢？

　　凉粉多是利用原料（如绿豆、扁豆、蚕豆、豌豆、大米、洋芋）中所含的淀粉制成，其主要成分是水和淀粉。数据显示，凉粉的水分含量高达90.5/100克，淀粉含量为8.9/100克，蛋白质含量仅为0.2/100克，脂肪和其他营养素含量极少。整体而言，凉粉的营养价值不高，是典型的淀粉制品。

　　凉皮的制作原料一般为小麦粉，制作过程中要洗面筋，而面筋蛋白质占小麦蛋白质的大部分，所以配着面筋吃的凉皮蛋白质含量要比凉粉高不少，每100克约含4.4克。凉皮的水分含量比凉粉低，为72.4/100克，淀粉含量为21.8克/100克，脂肪为4.1克/100克。虽然凉皮的蛋白质含量相对较高，但吃半斤凉皮，只能得到10克蛋白质，而且面筋蛋白质的质量比较低，与人体所需的必需氨基酸比例有很大差距，营养价值不如豆腐、鱼肉等里面的蛋白质。

　　无论凉皮还是凉粉，建议大家吃时多配一些蔬菜，多浇点麻酱汁，再加个鸡蛋，或加些豆腐丝、酱牛肉，以弥补蛋白质、维生素和矿物质的不足。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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