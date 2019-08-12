牙疼总不好，病根在心脏

东南大学附属中大医院心血管内科主任医师 陈立娟

最近，65岁的张女士总觉得胸闷、牙疼，特别是活动后，这种牙疼症状更明显，吃了几天止疼药也不见好转。到我院牙科检查后，被转诊到心内科，最终确诊为心源性牙痛。本以为是牙出了问题，怎么却累及心脏呢？

因冠心病发作引起的牙痛，医学上称为“心源性牙痛”。患者多表现为牙痛、上腹痛、左肩痛、头痛，甚至耳朵痛等非典型症状。我们的心脏上广泛分布着交感神经和副交感神经，这些神经同人体各部位之间存在着复杂的联系。当心肌某个部位发生梗塞时，刺激这个部位的植物神经，反射到躯体不同部位，就会出现疼痛，这就叫放射痛。

心源性牙痛区别于普通牙痛的临床特征如下：牙痛剧烈、突然，特别是下颌痛和下牙痛，但无明显牙病；牙痛部位不确切，常伴有多个牙齿疼痛，而一般牙病能找到相应病牙部位；牙痛合并胸闷、胸痛或肩背痛；劳累或情绪激动后诱发牙痛，休息或含服硝酸甘油可缓解，但服止痛药、拔牙等均不能减轻疼痛。

心源性牙痛可能引起致命后果，所以必须重视。如果患者有高血压、糖尿病等病史，尤其是60岁以上的男性，总觉得牙疼或有上述症状，就需要考虑是否患有冠心病。若突发心绞痛、牙痛，或服用镇痛药不能缓解时，建议及时到心内科就诊，进行心电图、B超等检查，以便及早明确诊断与治疗；合并高血压、糖尿病等高危因素者，如果活动后胸痛伴有牙痛，必要时可做CT冠脉造影。治疗方案包括药物治疗、支架介入治疗及外科手术治疗。日常应注意合理膳食、戒烟限酒、适度运动、平衡心态。▲