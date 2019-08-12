有一个笑话这样说：70%的男人不知道老婆为什么生气，另外30%的男人根本不知道老婆在生气。这看似是个笑话，但的确说明了两性之间的心理差异。很多夫妻都有过因为一点小事而吵架的苦恼。

有个案例就很耐人寻味。妻子在先生上班路上用微信打字的方式讲自己在工作中的担心和害怕，先生则回复说：“我在上班的路上，不是很方便拿着手机跟你聊天。”正被工作中的事情逼得压力山大的妻子，从先生那求助未果，他的回复让她觉得自己的情绪不仅没有被体会到，反而感觉他是“不想和我沟通”。因此回家后气得不和先生说话。先生觉得很冤枉，他不是不想和妻子沟通，是当时情况确实不允许。

在夫妻咨询中，经常会发生这样的现象：女性被情绪控制着，以感性为主导；男性往往以结果为导向，就事论事地谈，但这种理性态度反而更容易激怒妻子，因为妻子讲的是没有被关注的情绪。所以夫妻看似是因为同一件事而争吵，实则是两个人根本不在一个逻辑规则上争吵。此时的吵架，就是无效沟通。

吵架后两人可能会处于冷战阶段，如何打破僵局，又不至于“跌份”，可以尝试以下两类方法。

第一，直接表达。比如，说出你所感受到的对方情绪。男性可以这样说，“我猜你很生气，你生气一定是有原因的，但我还不知道为什么，能跟我说说吗？”或者，客观而真诚地表明自己的处境：“一边走路一边回复你的信息很危险，我可以到公司回复你吗？”经过这样的互动，有效的沟通就建立起来了，僵局通常会打破。

此外，还有一类间接打破僵局的方法，就是示好的行动。有的妻子知道自己脾气不好，在发泄情绪后，会在第二天默默地做上一桌好菜，或做些丈夫喜欢吃的东西。丈夫一看就知道妻子是在认错，而美食总会让人开胃又开心，僵局由此也会打破。有的夫妻比较含蓄，不愿主动示好，其实是不想示弱。此时可以尝试一些无伤大雅的方法，包括提醒对于两人或家庭都很重要的事情，比如告诉对方，某位长辈的生日快到了，需要准备等。还有的人喜欢思考，那可以发一些与吵架有关但内容又有建设性的链接，借助这种方式表达沟通的意愿，又不失尊严。

总之，家是一个需要双方相互适应、妥协的地方。出现僵局，要主动想办法去松动瓦解，而不要固执己见、毫不让步。只要你愿意，就会有更多方法和灵感自动地跳出来帮助你。这方面的智慧多了，僵局就会越来越少。▲