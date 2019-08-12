精子是憋不好、攒不住的

案例：吴先生和妻子备孕一年，始终没有成功造人。两人合计着，是不是各自有些身体方面的问题，便一起来医院检查。吴先生来到男科诊室后，我询问了夫妻生活的问题，吴先生自信地回答：“夫妻生活没问题，严格遵守只在排卵期同房2次，其他时间养精蓄锐。”我告诉他，这种方式是很多夫妻备孕时的误区，误以为长时间禁欲可以提高精子质量，而效果可能适得其反。随后，结合吴先生和爱人的检查报告，我给他制定了相应的调整方案，并特别强调平时要有规律的性生活，排卵期前暂停5天即可，经过2个月的调整，吴先生的妻子顺利怀孕了。

临床中经常发现，备孕的小夫妻难怀孕，常存在要么憋精要么纵欲的错误认知。精液是憋不好、攒不住的。通常，超过7天的精液中便会有较多的老精子、死精子，让妻子受孕率下降。因此，通过禁欲来达到优生优育的目的是行不通的。

有时，女方经期刚过，由于激情所致，每天都会同房，甚至一天好几次，到了排卵期，却因为纵欲过度而身体吃不消，导致精液量明显不足。这种情况下，女方有可能很久不能怀孕。

规律性生活才会对男女双方的生殖机能有促进作用。男性性生活后，可排出大部分衰老精子，减少体内炎症，同时刺激分泌更多的睾酮，增强睾丸生精功能；性爱能让女性调节机体生殖激素水平，促进子宫内膜生长，为备孕做好充分的准备。如果把生育问题比作植物生长过程，就必须把握好种子、土地、季节、心态4大要素，而平时同房就是“翻翻土地”“晒晒种子”，排卵期同房则是到了季节去“播种”。

一般情况下，男性平均3~4天精子数量就能恢复到正常水平，所以在备孕期间，每周进行2次左右的性生活不算过频。到了排卵期前5~6天时，可以暂停一下性生活，以提高精子数量，增加受孕几率。▲