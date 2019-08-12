书桌要整洁，玩具可以乱

清华大学第一附属医院心理科副主任 邢 颖

父母们都有这样的体会：各种绘本读物、画笔散落一桌，玩具扔得遍地都是，不停收拾，没过多久又会变成这样。家中最乱的地方可能就是宝宝的房间了。事实上，从心理学角度看，孩子房间的整齐与凌乱可以反映其做事风格和性格，甚至对他们日后的行为习惯养成有很大影响。

整齐的书桌，能帮助孩子养成积极的学习态度。当孩子在一张整齐的书桌前学习时，“规矩”的环境能让他们精力和注意力更集中，对学习有更多热情，也更愿意待在这样的环境中，这对学习来说无疑是锦上添花。同时，整洁有序的环境会让孩子的行为更正向，长大后更注重自己的言行举止。

相反，从孩子思维角度开发看，玩具摆放乱一点反而能激发他们的大脑想象力。国外有一个“乒乓球”对比研究证实了这一结论。研究将志愿者分为两组，内容是思考乒乓球的用途。一组人身处杂乱的环境，另一组人身处整洁的环境，他们被要求尽可能多地想出乒乓球的各种创新用途。结果，那些处在杂乱环境中的人，对乒乓球用途的想象结果竟然是处在整洁环境中的人的10倍。

不难发现，整齐洁净的环境能帮助孩子变得自律，杂乱的环境有利于提升孩子的创造力和发散思维。

所以，家中儿童房或孩子的活动区域，布置方面建议做到书桌整齐，玩具乱点没关系。一方面，当孩子学习时，一定要把书桌整理干净，与学习无关的物品要收拾干净，只留下课本、作业本和常用文具等，并摆放在相应位置。这种学习环境能给孩子带来舒适感，有助他们平静、安心学习，减少分心。另一方面，孩子玩耍时，环境允许乱，玩具也可以乱放。无拘无束的玩耍环境能让孩子创造性地玩出新花样，满足好奇心，从中获得乐趣，这对孩子的发散思维很有好处。不过，玩耍后，父母应提醒并鼓励孩子把玩具收拾整齐，或摆放到指定区域，让其养成收纳的好习惯。▲