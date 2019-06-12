文件资料 钥匙钱包 玩具书包
最容易乱放的小物件
每个家庭都有一些容易乱放的物品，要么没几天就积攒了一堆，要么想找时总找不到。针对这一困扰，日本收纳专家须田弘子总结了家里最容易乱放的五样东西，并提出整理办法。
1.文件。信件、A4纸、资料册等纸质物品总是不知不觉就堆满了书桌。针对这种情况，不必刻意变换放置的地方，建议准备一个专用的文件栏，再根据物品的多少规定自己每两三天或每周整理一次，不用的及时扔掉。
2.玄关处的小东西。出门前，很多人都会花费不少时间来找钥匙、零钱包、手表等小东西。这些物品往往放在某件衣服口袋或某个包中忘了拿出来。建议在玄关处或鞋柜上方放个小筐，每次回家前都把兜里和包里的常用物品掏出来放进去，再出门就不会手忙脚乱。
3.玩具。有孩子的家庭，书籍、玩具、游戏机等散落在地板上是常态。如果觉得每天都得收回原位太麻烦，可以将它们聚集到一个角落，最好放在篮子或箱子里。
4.脱下的鞋。如果没有及时收拾好脱下的鞋，几天后门口就会散落很多双。天天穿的鞋不一定非要收到鞋柜里，可以贴着玄关的墙摆放，留出走动空间。没有鞋柜的家庭可以购买简易的收纳鞋盒。
5.背包。购物袋、手提包、书包等常被随意放置，沙发上、卧室里、地上，处处都可能见到。最好在房门或墙上粘一排挂钩，既不占空间，又显得干净整洁。（赵可佳 编译）
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