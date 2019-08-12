跳舞既能提升气质，还能锻炼身体。眼下正值暑假，不少家长都给孩子报了舞蹈班。学舞蹈时孩子们不可避免地会练习下腰，可这个再平常不过的动作极易给孩子造成严重伤害。类似事件屡见不鲜：6岁的苏州女孩小丽做完“下腰”动作后，突然瘫倒在地，就医后发现腰部脊髓受到严重损伤，造成截瘫；浙江东阳市的5岁女孩宁宁也因练舞伤到了脊髓。首都医科大学宣武医院神经外科主任医师陈赞呼吁，家长们一定要重视起来，为孩子做好防护，培训机构的舞蹈老师也应引起警惕。

“因为练舞下腰而受伤的孩子，医院里每年都有好多例，这些孩子大多10岁左右，正是茁壮成长的年纪，出现意外让人痛心。”陈赞说，练舞下腰出现瘫痪的事情虽不是大概率事件，但伤害太大，最重要的是很多人都没有意识到这个动作的危险性，没有防范意识。

在人体脊柱内部，有一条纵行的椎管，椎管中藏有脊髓。脊髓呈长柱状，上端连接延脑，两旁的脊神经分布在皮肤、肌肉、四肢和内脏。脊髓可以说是周围神经与脑之间的连接通路。舞蹈练习中的下腰动作，需要牵拉到脊髓。而脊髓牵拉若超过限度，或下腰时失去重心而摔倒等危险动作，可能会造成脊髓损伤，轻则影响运动感觉功能，重则瘫痪或截瘫。

一般情况下，成年人不会轻易伤及脊髓，只有在经历车祸、高处坠落、严重摔伤等外伤重创，出现脊柱骨折时，错位的脊柱压迫才会导致脊髓损伤。然而，孩子骨骼、韧带柔韧性强，腰椎活动度比成人大得多，未经训练的成人一般后仰不会超过30度，但孩子在未经训练的情况下自己后仰有可能超过90度。而且，孩子下腰或玩耍时，弯腰通常是短时间的大幅度弯曲，很快又恢复直立或平躺，由于他们脊柱韧带柔韧性很好，所以脊柱往往不会发生骨折，但由于弯腰幅度大，可能在瞬间压迫脊髓，造成突然的损伤。这也是为什么很多练舞时下腰导致瘫痪的孩子，在医院检查时脊柱却是完好的原因，因为直接伤到了脊髓。

家长陪同孩子练舞蹈时，要格外注意他们的安全。舞蹈培训班的老师，也要有警惕意识，帮助和教会孩子做好相关防护。尤其是一些有先天性脊椎问题的孩子，比如隐性脊柱裂、腰骶段脊柱发育不良、椎板闭合不全，甚至合并脊髓栓系等情况。这类孩子平时看起来与正常人无异，但承受运动幅度的能力要比正常孩子小得多，一旦经历剧烈或高强度运动，很可能一下子就瘫痪了。还有一些伴有脊髓先天畸形、脂肪瘤等问题的孩子也不适合进行下腰训练。

陈赞建议，有意让孩子学舞蹈的家长，不妨尝试以下措施对孩子加强保护。

1.看身体是否适合。想培养孩子舞蹈天赋，得看身体是否达标。建议先去医院对孩子脊椎进行检查，通过X光片或核磁共振看一下是否存在隐形脊柱裂、脊髓栓系等问题。如果有，建议别让孩子学舞蹈。若没有，最好再去咨询运动医学专业的医生，检查孩子腰椎的活动范围，给予双保险。

2.报班时做好功课。父母为孩子选舞蹈机构时，最好提前了解课程内容，并试听一两节，观察老师是如何教孩子完成各种动作的。如果发现有超出孩子年龄所能承受的范围，或看到孩子表现吃力等情况，应谨慎报班。

3.练舞要循序渐进。下腰时不要说话、开玩笑或开小差；腿部拉伸训练要避免踢腿过高、压腿过猛；下腰时身下放一块防滑垫，预防落地不稳出现意外；家长要嘱咐孩子，练舞要一步步进行，循序渐进，不要一上来就做大幅度或高强度的动作，不要急于求成。▲