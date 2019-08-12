美国专家研究发现 皱纹透露生活轨迹

人们总是把皱纹和青春流逝、丑陋、衰老联系在一起。但不管如何保养，皱纹都会不可避免地爬上每个人的脸。其实，皱纹蕴含着人生轨迹和性格的“密码”，读懂它们能让我们坦然接受岁月的馈赠。近期，美国“健康线”网站解读了不同类型的皱纹及其包含的信息。

根据部位，脸部皱纹可分为7种类型：抬头纹，额头部位的皱纹，多为横向；川字纹，位于眉毛之间，在人们发愁时出现；鼻梁纹，是鼻梁上的横向皱纹；鱼尾纹，在眼角和鬓角之间；法令纹（笑纹），笑的时候最明显；唇纹，指因嘴唇干燥和老化而形成的纹路；嘴角纹，也称木偶纹，是嘴角肌肉常向下运动所致。

皱纹可以归为动态和静态两大类。前者是由面部反复的动作而形成的，如果经常在用吸管喝饮料时撅起嘴唇，就会形成唇纹；后者是指因重力和皮肤失去弹性而形成的皱纹。下颌部位的皱纹通常是静态的。随着时间的推移，动态皱纹会逐渐变成静态皱纹。

皱纹是表达情感的一种方式，研究人员一直致力于考察皱纹如何影响他人对我们的感知。美国宾夕法尼亚州立大学的心理学家发现，即使面无表情，人们的情绪仍能被读出，皱纹就是线索之一，对于具有积极性格的人来说尤其如此。如果你总是笑容满面，并因此长出笑纹，就会被认为是一个快乐的人。有些人在放松时，表情仍然看起来很吓人。这也许是因为他们的嘴角平时总是向下撇，导致长出木偶纹。另外，皱纹也能突出诚意。加拿大西安大略大学与美国迈阿密大学的研究人员发现，微笑时嘴角上扬、眼角形成鱼尾纹的人传达的情绪更强烈、更诚恳。▲ （赵鹏程）