热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

硬拉，贴紧小腿不伤腰

2019年08月12日08:24 来源：人民网-生命时报

受访专家：北京体育大学健身健美讲师 鲍 克

硬拉，即将一个重物从地面拉起来，它不仅可以锻炼全身肌肉、减脂塑身、预防背痛，对女生来说还能改善因长期穿高跟鞋造成的骨盆前倾，矫正不良姿态。对老年人来说，适度的硬拉训练能提升身体平衡力、走路速度及生活质量。不过，硬拉也常常被称为“腰部杀手”。北京体育大学健身健美讲师鲍克表示，他常常跟健身者打交道，不少人反映硬拉后感到腰部疼痛，主要原因在于他们的动作不标准。

标准的硬拉动作为：双脚打开与肩同宽，膝盖微微弯曲，俯身，双手宽握杠铃；腰背绷紧，由臀大肌发力带起杠铃沿小腿前侧拉起，停顿1~2秒，再缓慢放下。要注意的是，动作过程中杠铃需紧贴胫骨（小腿），杠铃轨迹保持直上直下；重心要落在脚后跟上，快起慢落。

另外，新手应从轻重量开始练习；腰椎不好的人，如腰间盘突出、腰肌劳损者练习时，应先徒手或用较轻的木棍代替杠铃进行硬拉，以便减轻腰椎负荷。此外，硬拉过程中还要始终收紧核心肌肉群，搭配正确的呼吸方式，即发力时呼气，还原时吸气。（记者 高嘉悦）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn