硬拉，贴紧小腿不伤腰

受访专家：北京体育大学健身健美讲师 鲍 克

硬拉，即将一个重物从地面拉起来，它不仅可以锻炼全身肌肉、减脂塑身、预防背痛，对女生来说还能改善因长期穿高跟鞋造成的骨盆前倾，矫正不良姿态。对老年人来说，适度的硬拉训练能提升身体平衡力、走路速度及生活质量。不过，硬拉也常常被称为“腰部杀手”。北京体育大学健身健美讲师鲍克表示，他常常跟健身者打交道，不少人反映硬拉后感到腰部疼痛，主要原因在于他们的动作不标准。

标准的硬拉动作为：双脚打开与肩同宽，膝盖微微弯曲，俯身，双手宽握杠铃；腰背绷紧，由臀大肌发力带起杠铃沿小腿前侧拉起，停顿1~2秒，再缓慢放下。要注意的是，动作过程中杠铃需紧贴胫骨（小腿），杠铃轨迹保持直上直下；重心要落在脚后跟上，快起慢落。

另外，新手应从轻重量开始练习；腰椎不好的人，如腰间盘突出、腰肌劳损者练习时，应先徒手或用较轻的木棍代替杠铃进行硬拉，以便减轻腰椎负荷。此外，硬拉过程中还要始终收紧核心肌肉群，搭配正确的呼吸方式，即发力时呼气，还原时吸气。（记者 高嘉悦）