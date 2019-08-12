“一票制”下医药中间商或遭淘汰

日前，广东省药品交易中心发布了《关于进一步做好我省医疗机构药品交易“两票制”票据上传工作和公示第一批认定为一票情形审核结果的通知》，全国多个省份也在对此模式进行“预热”。在业界看来，未来大批经销商、批发商没有机会赚“差价”，或遭加速淘汰出局。

采购的时候直接结算，如此简洁明了的模式就算是“一票”情形了。此次通知称，北京嘉林、华润赛科、华润紫竹、悦康药业、广州一品红等379家生产企业及其视同生产企业的商业公司通过审核，拟认定其为“一票”情形，有13家药企由于资料不全未能通过认定。

有药企内部人士则表示，经过“两票制”改革推行的历练，药品不规范销售现象大为好转，假以时日过渡到“一票制”应该不难实现。

此时推行“一票制”已经有了一定的现实基础，目前我国正在推行的“4+7”带量采购模式，其实已经实现了与生产企业签约、生产企业选择配送企业，并鼓励直接结算货款模式，业界认为，这样的模式已经快要兑现“一票制”了。

业界认为,未来大范围推行“一票制”很可能是大势所趋，届时会有更多的中小医药批发商、经销商乃至“个体户”告别医药流通行业，实际上，“两票制”的推行已经促进行业大举洗牌了。