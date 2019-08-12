慢性心衰患者夏季注意事项

慢性心衰是由于慢性心脏病变和长期心室负荷过重，以致心肌收缩力减损，因心血液排出困难，静脉系统瘀血，而动脉系统搏出量减少，不能满足组织代谢需要的一种心脏疾病。

患者在进行较大幅度的活动时会出现气短，休息后即可缓解。有些患者晚上入睡后憋气胸闷，需将几个枕头垫高才舒服。此外，患者还会出现双下肢浮肿、疲乏无力、头晕、记忆力下降等症状。

心衰最典型的症状是程度不同的呼吸困难，活动时加重，严重者端坐呼吸、咳嗽并伴大量白色绒粉红色泡沫痰，且出现食欲降低、双下肢浮肿等症状。患有风湿性心脏病、扩张性心脏病、高血压病的患者，以及得过急性心肌梗死的患者在夏季更要提高警惕，定期对心脏进行检查。

慢性心衰患者在夏季需从多方面保护心脏，以便平安度夏，具体可从以下几方面入手。

调节水盐

注意液体的进出量和盐的摄入量，避免脚浮肿及疲乏无力感。这些症状或体征出现时，要及时化验电解质，以便更好地调整用药量和水盐的补充量。

另外，心血管疾病患者对突然发生的胸痛、气急、喘促应提高警惕，持续15分钟不能缓解者要立即到医院就诊；持续30分钟以上者，即使症状有所缓解也要马上去医院检查。活动能力明显下降者（如原先散步走较长距离，现在突然走100米就走不动了；原先爬三四层楼没问题，现在突然爬两层就心慌气急了）也应及时到医院就诊，以免延误治疗，危及生命。

饮食有节 戒烟限酒

夏季气温升高，人们的饮食习惯变化较大，不规律饮食现象经常出现。夜宵排档的增加易导致暴饮暴食和饮酒无度。同时，夏季病原菌繁殖旺盛，食物容易腐败，不洁饮食易引起急性胃肠道感染。这些因素都可能直接或间接地诱发心血管意外事件。

因此，夏季不但应饮食清淡，还不可暴饮暴食、过度饮酒，且一定要注意饮食卫生。另外，吸烟对心脑血管疾病而言是最危险的因素，患者应戒烟。

低脂膳食 保证水分摄入

心衰患者的夏季饮食一定要多样化，除以清淡为主外，保持体内酸碱平衡也十分重要。在夏季，心血管病患者应多吃新鲜蔬菜、水果、豆制品，可适当进食瘦肉、鱼类，尽量少吃过于油腻及高脂肪食物。此外，还应少摄入动物脂肪和甜食，多吃鱼类等富含不饱和脂肪酸的食物，并减少钠盐的摄入量。患者在睡前半小时、半夜醒来时及清晨起床后最好喝一些白开水。

保持乐观心态

好的生活习惯和乐观的心态对人有积极作用。患者在平日生活中应减少熬夜及夜生活次数。情绪剧变可诱发急性冠脉事件，而长时间处于高温下，人的心情也易烦闷、紧张、抑郁。随着症状的加重，其引发猝死、心肌梗死等心血管事件的概率也会上升。因此，保持情绪稳定、起居有序是预防心血管疾病发生的重要手段之一。

坚持适当运动

夏季虽天气炎热，但保持适当的运动非常有必要。适当运动可增加机能储备，对改善心脏功能具有一定作用。适度运动的前提是，运动后不能有不适的症状出现。运动量因人而异，可循序渐进地增加，一般建议每周锻炼3小时以上。

服用合适药物

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