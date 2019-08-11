完善服务体系 加强文化建设 浙江力促中医药改革

近日，本网随国家中医药管理局牵头组织的调研团赴浙江省调研，探访5县（市），实地了解浙江省中医药工作的发展情状。

近年来，国家高度重视中医药工作，国务院办公厅、国家健康卫生委等有关部门多次印发《中华人民共和国中医药法》、《中医药健康管理服务规范》等文件以不断优化中医药政策环境。党和国家领导人也在许多重要活动、重要场合提及中医药，多次强调中医药对于我国健康事业的重要性。

据了解，浙江省多次出台中医药方面的相关政策，推动中医药各项改革，完善中医药服务体系。相关数据显示，2018年，浙江省省公立中医院总诊疗5800万余人次，出院125万人次。浙江省92.68%的社区卫生服务中心、95.52%的乡镇卫生院已经能提供6类以上中医药技术服务，88.41%的社区服务站、82.83%的村卫生室已经能提供4类以上中医药技术服务。

加强医共体集团建设

日前，国家中医药管理局与国家卫生健康委联合印发《关于在医疗联合体建设中切实加强中医药工作的通知》，明确要求推进中医医院牵头组建多种形式的医共体，促进中医药优质资源下沉基层，充分发挥好中医药在治未病、疾病治疗和疾病康复中的重要作用。

来到浙江省湖州市长兴县，本网了解到，长兴县通过近两年的探索实践，县域整合型医疗卫生服务体系得到巩固提升，构建了整合型医疗卫生服务体系的“长兴模式”。

据长兴县卫健局局长金宁介绍，长兴县自2017年以来持续深化国家级公立医院综合改革，与试点县区同步开展县域医共体建设。2018年，长兴县以县人民医院、县中医院为牵头单位，以“1+8”“1+7”形式在乡镇卫生院实现医共体全覆盖挂牌运行。“今年，长兴县正式组建县人民医院医共体集团、县中医院医共体集团，县妇保院、县皮肤病防治院等机构也以专科联盟等形式参与两个医共体集团。”金宁补充道。

为更加符合老百姓健康需求，长兴县发布并实施了《家庭医生签约服务技术规范》。长兴县中医院院长胡国强介绍，医共体牵头单位和县级公共卫生机构下沉参与，联合组建团队，深入开展健康体检、上门随访等服务，同时针对长期卧床、癌症晚期、康复治疗等患者提供个性化服务。

完善中医药服务体系

近年来，浙江省着力完善中医药服务体系，其中“最多跑一次”是浙江省中医药开展改革的重点内容之一。各级各类中医院全面优化窗口服务、检查检验、住院服务、日间服务、便民惠民、综合救治、联合诊疗等环节和措施，优化服务流程、改进服务方式、提升服务绩效，方便了老百姓看病就医。

以浙江省兰溪市中医院为例，医院通过加强诊前服务平台建设、推行多途径结算方式、设立名医工作室、开展双向转诊、建设三级康复体系等措施积极深入推进“最多跑一次”行动。此外，兰溪市中医院还提供中药代煎免费配送服务。据兰溪市中医院院长孙里杨介绍：“选择代煎中药的患者填好配送地址和电话，煎好的中药就会以快递的方式寄到患者家中，而且无需支付快递费用。”

此外，长兴县中医院深入推进“最多跑一次”行动。据了解，长兴县中医院全面建立大型检验检查在基层卫生院缴费预约、医共体牵头医院检查诊断、报告实时传送基层解读等机制，解决了大型检查预约难问题, 提升了基层群众就医感受。利用互联网技术，整合信用支付、移动支付、无卡支付（人脸识别）、电子健康卡和电子社保卡两码融合等信息资源，打通线上线下就医支付通道，为患者提供“全场景”“全覆盖”“全智能”的便捷智慧支付方式，目前日均服务近千人次，平均每人次就医时间缩短60%。

中医药基层建设也是浙江省完善中医药服务体系的一大重点。相关资料显示，浙江省目前已建基层标准化中医馆1144家；每个县均建立了省级中医药适宜技术推广基地，累计开展中医药适宜技术推广202项，临床应用310余万例人次。

浙江省中医药局副局长蔡利辉表示，浙江省非常重视选拔和培养高层次中医药人才。2017年省委人才办、省人力社保厅、省卫生计生委联合出台了《浙江省中医药传承与创新“十百千”人才工程（杏林工程）》。2018年，浙江省新增国家岐黄学者3名、省国医名师10名、省级名中医40名、全国名老中医药专家传承工作室5个；遴选省级基层名中医培养对象112名、中医护理优秀人才培养对象60名。

弘扬中医药传统文化

中医药文化是中国传统文化的重要组成部分，浙江省具有深厚的中医药文化底蕴，随着时代的更迭在发展过程中不断完善和创新，与浙江地区风土人情结合产生了独具特色的中医药文化。近年来，浙江省着力发展和弘扬中医药文化，积极探索符合新时代的中医药文化发展模式。2017年，浙江编写了全国首套、列入省小学教学用书目录的教材《中医药与健康》，并于同年进入浙江省所有小学五年级课堂。

位于长兴县煤山镇的白岘中心小学，校内有专门种植中草药的基地—“神农园”。据了解，“神农园”总面积约为4000平方米，如今已有以当地中草药为主共140多个品种。此外，学校还建造了中草药实践基地“妙手园”，分室内室外两部分，其中室内分“药具”、“药趣”、“药理”、“药膳”四部分，构成了校园内一道独特的中医药文化风景线。

为激发学生们对中医药知识的求知欲望，进一步增进学生对中医药兴趣，兰溪市开展了“中医药文化进校园”活动。活动中组织学生们开展猜谜语辨中药、辨识中药比赛，带领学生参观兰溪市博物馆中医药文化展，开展中医康养运动养生操，八段锦、功夫扇、太极拳等。

孙里杨表示，中医药文化进校园活动让孩子们从小就开始接受中医药文化教育，可以让孩子继承中华民族传统文化优秀精髓。此外，兰溪市还曾举办中医药文化进农村礼堂、张山雷中医药文化节等活动以进一步促进市中医药文化发展。

中医药文化教育也是丽水市松阳县中医药建设工作的重点之一，据了解，松阳县举办的“中医童子夏令营”受到了家长和孩子们的喜爱。此外，松阳县加快大木山自然学堂?中医药场馆建设，建立中医药交流培训中心，开展中医药文化进机关、进乡村、进社区、进校园、进企业、进家庭活动。

值得一提的是，松阳县发起的“拯救老屋行动”先后修缮了县内的三都酉田七代医馆、药皇宫等历史建筑。今年，松阳县还在药皇宫内举办了“2019年春节中医药养生科普讲座”。松阳县卫生健康局局长何群荣表示，不仅要将松阳珍贵的历史文物建筑保留下来，还要发挥其真正的价值，打造出具有松阳特色的中医药文化片区。 （付星凯）