台风带来大雨，也带来高温天里难得的一场寒凉。可就是这小降温，不少人就顶不住了，腰腿不舒服，医院里各种感冒的也来了，其中抵抗力较弱的老人、孩子纷纷中招。年纪越来越大，阳气渐衰，中医认为，阳气具有温煦功能，对于健康至关重要。人有阳气也才能身体暖和，对外界环境变化的适应力也比较强，赶在秋来之前补足阳气，才能更好地过冬。

这个夏天，你“伤阳”了吗？

通常来说，阳气的盛衰与年龄关系密切，对老年人而言，阳气不足尤为多见，常表现为畏寒怕冷、四肢不温、面色苍白、大便溏薄、小便清长、脉沉微无力等。但是现代不健康的生活方式，让很多人年纪轻轻就加入了阳虚的“大军”。夏天气温高，虽说是一年中阳气最盛的时候，但同时也是伤阳气的高发时间段。出汗过多，本来就耗气伤阳，夏天很多人还贪凉，长期呆在空调环境中，或长期睡竹凉席，爱吃雪糕、冰淇淋和冰水等习惯，都会耗损阳气。有些人随意饮凉茶、服寒凉药，或是苦瓜水一喝一整个夏天，同样容易伤了阳气。“现代人多阳虚体质，阳气不足的有很多。不仅是老年人，许多年轻人尤其是女性，也特别容易出现手脚冰凉、脾胃虚弱、脱发等情况。

中医认为，春夏养阳，夏季三伏，机体各种机能条达，经络通畅，是扶正培本补阳的最佳时机，但养阳啥时候也不嫌晚，阳气虚衰的人群，可在医师指导下，服用些益气温阳的中药汤剂，另外，调整饮食、坚持运动、泡脚等方法都可以改善阳气不足的情况。