夏季养生 说一说“伤阳”这些事

又是一年盛夏，不同的人对于夏天有着不一样的情节。杨万里说夏天是灿烂的，“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”；高骈说夏天是迷人的，“绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘”；苏轼说夏天是狂躁的，“黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船”……无论你的眼中夏天是怎样的，养生应时刻放在心头，恰当的养生保健会为你的夏天别增一分舒适与美好。夏季养生，今天我们来说一说“夏季伤阳”这些事。

一. 到底什么是阳气？

说到阳气，可能有的人仍然一头雾水、不明就里。其实《素问·生气通天论》中就明确的提出过“阳气者，若天与日，失其所则折寿而不彰，故天运当以日光明。”意思大致是阳气就好像天上的太阳一样，调动气血、鼓舞人体生长活动，如果阳气耗伤就如同天空没有太阳的光明一样，人体无法运作。

进而，《素问·生气通天论》篇又提出“凡阴阳之要，阳密乃固，两者不和，若春无秋，若冬无夏。因而和之，是谓圣度。故阳强不能密，阴气乃绝。阴平阳秘，精神乃治；阴阳离决，精气乃绝。”一语道破精要，即调理阴阳首先在于调摄阳气，阳气致密则能将阴精紧紧地固护，达到阴阳和谐、不偏不倚的境地，这也就是我们所说的“阴平阳秘”——是中医认为人体生理的最佳状态。

因此不难看出，《黄帝内经》对于阳气的重视程度非常之高。所以在日常养生之中，对于阳气的关注也就不言而喻了。

二. 夏季做什么容易伤阳？

夏天伤阳治病的原因大体可以分为外感、内伤两部分。外感又可分为过用冷气、过汗伤暑、冒雨涉水；内伤又可分为过食寒凉、过劳伤阳。接下来我们分别为大家简要介绍一下。

1、过用冷气

夏天使用空调不是不可，但一定要科学使用。冷气属阴，使用不当易伤阳气。首先空调温度不宜设置过低，以26-28摄氏度不直吹为好；其次不宜从室外回来立即打开空调，这时毛孔张开，若空调冷风直接吹身体，则风寒之邪易趁虚而入，易伤风感冒；最好午间、晚间睡觉将空调设置为睡眠模式，温度适当调高，并用衣被盖好身体；最后提醒大家，若天气过热且家中通风不畅，不要强忍炎热，应开启电扇或空调降温防暑。

2、过汗伤暑

夏天暑湿为患，气温过高，长期在外面重体力劳动生活易大量出汗，过度出汗易损伤卫阳，使得阳气随汗液蒸发而脱失。卫阳受伤，其“温分肉，充皮肤，肥腠理，司开阖”（《灵枢·本脏》）的作用就会损伤，不能很好地抵御外邪入侵、温煦全身、调节汗孔开合等，很容易夏月伤暑。

同时不少人们经常通过微信运动以及各种计步软件比拼好友间每日步数，在这里提醒大家，走路不失很好的养生健身方法，但过量过速走步对于膝关节、髋关节的损伤是很难逆转的，尤其是老年人以及有基础疾病的患者（如慢性心衰、慢性肾衰等、心肌缺血、高血压等）应以运动后身体不劳累为好。正值夏日，无论哪个年龄段的人群都不建议大汗淋漓的过度运动，出汗虽能增强身体新陈代谢，但并非网传出汗越多越能排毒等等，适度运动适度出汗才是最好的养生方式。

3、冒雨涉水

夏天经常经历雨水天气，且雨势较大，如果不能很好的防护躲避，硬冒雨涉水前行并滞留时间过长，很容易使得寒湿之气进入人体，损伤阳气，而患发热、腹泻、呕吐等疾患，同时也为风湿性关节炎、类风湿性关节炎等疾病埋下病根。

4、过食寒凉

夏天人们通常食用一些冷饮解除烦热，但切不可过量。过食寒凉容易使得寒邪直接伤中，脾胃之阳耗伤容易腹痛腹泻、呕吐呃逆、不思饮食等等；且妇女易引起胞宫之阳损伤，易造成宫寒不孕、痛经、闭经等病症；有心脑血管疾病的患者易引起血管迅速收缩造成心肌梗死、脑卒中等危急重症，因此对于已有基础疾病的人群更不应忽视大意。

5、过劳伤阳

《素问·生气通天论》中指出“阳气者，烦劳则张”、《素问·举痛论》中说到“劳则气耗”，过度的体力、脑力劳动以及房劳会耗气伤阳，造成肢体倦怠、精神不振、表情淡漠、不思饮食、频频欲睡等。因此劳逸结合，动以养形，静以养神有利于身体健康。

三. 夏季养生之我见

《素问·四气调神大论》中有言“春夏养阳”。在我看来，这是古代先人对于时令养生的精准概括，这是告诉我们要顺应四时之气，“春夏阳令也，春时阳生，夏时阳盛”，在大自然阳气生发的季节，调动体内的阳气也随之生发。关于春夏养阳的理解，一是暑时热盛，易耗气伤阳；二是不能贪凉，以防寒湿之气内生。故夏时既要善处阴凉以避大热，又要避免过食冷饮以防伤阳。

上述列举的几项是针对夏季的特点来总结的，知己知彼则能百战不殆。除此之外，因暑邪易伤津耗气，使得气津两伤、阴阳俱损，因此我还经常给大家推荐一款养生食疗方法：煮苹果。将新鲜苹果洗净去皮，切成适当大小，放入500ml水，煮至苹果软和即可，放凉后，连同苹果与汤水一起服用。

该方法操作简便易行。既能避免夏季水果过凉护阳，又能连同汤水一起服下滋阴，还可以补充丰富的碳水化合物、维生素、微量元素等身体必需物质。水果中最为平和的属苹果，对于常人以及亚健康人群有很好的养生效果。