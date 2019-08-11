优化母乳营养 重视维A食物补充

8月的第一周刚刚过去，这是我国第28个“母乳喂养周”。随着社会的进步，大家对于母乳喂养越来越重视，女性怀孕时的状态也与以往有了很大的变化。很多女明星孕期照样运动、严控体重，分娩后极速瘦身，样貌上宛如少女，成为新一代女性身材管理的“标杆”。但在营养专家看来，过胖、过瘦都不利于母乳喂养，体重控制关键要合理，女性怀孕期、哺乳期合理的体重增长与维持是保证母乳喂养的条件之一，摄入合理膳食与孕期、哺乳期的体重管理是成功母乳喂养的基础。

曾珊

江苏省人民医院营养科主任医师，江苏省临床营养管理专委会副主任委员、江苏省营养学会妇幼分会副主任委员、江苏省老年学会老年营养专委会副主任委员、南京医学会膳食营养专委会副主任委员、江苏省康复学会肿瘤康复专委会委员、江苏省康复学会呼吸康复分会委员。从事临床营养30年，在糖尿病、高血压、高脂血症、肥胖的临床营养治疗积累了丰富的经验，尤其擅长糖尿病、高血压、高脂血症、高尿酸血症及痛风、单纯性肥胖及肥胖性多囊卵巢不孕症的营养治疗，对备孕女性减肥、妊娠期营养、更年期女性（骨质疏松、高脂血症）的营养干预积累了丰富的经验，近年对营养不良引起消瘦的营养支持、肿瘤疾病（围手术期、放化疗）营养支持有一定的积累。

胖妈妈反而会遭遇哺乳困难

在传统观念里，女性体型丰腴，很多人会觉得“好生养”，生完孩子，奶水估计也多，但实际情况却不是这样。曾珊告诉记者，母乳是由妈妈体内的脂肪转化来的，妈妈体内储备一定的脂肪是正常母乳喂养的物质保证，在怀孕期随着孕期增大，体重也会随之上涨，但研究显示：孕期体重不足或体重增加过多，尤其体脂增加过多，均会影响乳汁分泌。

孕期妈妈体重增加过多，尤其体脂增加过多，会使其腹部、盆腔、乳腺管周围的脂肪增多。乳腺管周围的脂肪增加，挤压了传送乳汁的乳腺管，分泌乳汁的难度加大，产后出现妈妈的乳腺排泌乳汁少，宝宝嗷嗷待哺的困境。产后少奶的现象又使一些妈妈放弃了纯母乳喂养。

近年我国学者研究推荐：按照一个孕前体型正常的女性来说，从怀孕到分娩前（怀孕至40周）体重增加11.5-16kg，脂肪增加4-5kg为宜。对孕前肥胖体型的妈妈，整个孕期其体重增加5-9kg为宜，以保持母乳喂养体内脂肪的储备。

分娩后体重速降会带来一系列问题

生完孩子，迅速地瘦回原样，一个个“看不出生过孩子”的女明星们成了新一代的励志模范。但是快速的体重下降，其实也会给母乳喂养带来困难。哺乳期合理的营养摄入，才能保证乳汁分泌所需要的必要营养素供给。

妈妈分娩后，常常会出现体重不能恢复到妊娠前水平，怎么看都比少女时代胖了一圈。曾珊表示，一般认为产后6-12个月，若妈妈体重超过孕前体重1.5千克以上，称为产后体重滞留。但这个定义也同时说明，产后6-12个月，妈妈体重若不超过孕前体重1.5公斤，其体重为适宜范围体重。

中国营养学会妇幼营养分会推荐：宝宝的第一口食物为母乳，0-6月为纯母乳喂养，母乳喂养可持续至24个月。若产后体重下降太快、人体脂肪及瘦体肌群下降过快，可使母乳分泌减少、骨质疏松、易疲乏等症发生的风险增加、盆底肌群功能恢复慢的症候出现。由此，产后保持一定的体重，对顺利的哺乳是必要的。哺乳期合理膳食、坚持母乳喂养宝宝的行为是减少妈妈肥胖、体脂过多的利器，哺乳过程本身也有减脂作用，妈妈们不要太过心急。

恰用荤汤催乳，重视维A与胡萝卜素补充

荤汤是很多家庭新妈妈们的必备饮食餐单，在老人眼里，新妈妈不喝荤汤，哪来的奶水，哪来的营养？实际上这也是个误区。“如果新妈妈体型本来就偏瘦，那喝点荤汤是可以的，但现在普遍营养比较好，这时候天天荤汤，摄入脂肪太多，妈妈体重下不来，还容易出现堵奶、乳腺炎等情况。”曾珊建议，产后1~4天多选用米粥、菜米粥、豆浆、蔬菜汤、温热的蔬果汁补充分娩时丢失的水分与电解质，3~5天后可食用猪肝汤、肉汤、鱼汤等汤水，哺乳妈妈一天应当保证2500-3000毫升的汤水。友情提示下：不一定要顿顿荤汤，而选用蔬菜汤、豆浆、牛奶、粥都可以，以保持泌乳所需要的必需营养物质，又不至于因油脂或富含油脂食物摄入过多发生奶堵的现象，其目的是保证足够的蛋白质、充分的液体、适量的脂肪摄入，使乳汁分泌、排泄顺利，成功实施母乳喂养。

另外曾珊主任提醒，母乳中的三大营养素：碳水化合物、脂肪、蛋白质，其实差异并不大，要优化母乳的营养，更需要注意的是维生素的摄入，特别是维生素A、B1的摄入。哺乳妈妈们要注意每天都要吃蔬菜，特别是绿色、黄色的蔬果，比如西兰花、青菜、生菜、橙子、橘子等，它们中胡萝卜素比较多，可以在体内转化成维生素A，对维持宝宝的呼吸道黏膜健康和视力发育这一块特别有帮助。动物肝脏中维生素A也很丰富，哺乳妈妈们可以在早晨喝粥时来2-3片卤鸭肝、卤鸡肝，这时候维生素A就能基本保证了。

维生素B1的主要来源可以是粗杂粮，比如小米、荞麦、燕麦、玉米、糙米等，这些粗杂粮替代部分主食，有助于补充维生素B1。

提醒

孕期体重增长快

多数因为“不会吃”

“我都控制饮食了，为什么体重增长还太快？”“我什么荤都不敢吃，孩子营养怎么保证？”……在临床上，有这些困惑的妈妈们不少。孕期体重增长太快，多数还是与吃得不科学有关。

曾珊举了一位35岁二胎妈妈的例子。这位妈妈在怀孕前体重就过高了，怀孕28周她来营养科就诊，在做了人体成分、膳食调查、血常规等询问及检测后，营养科为其制定了个体化营养方案并及时调整，结果其怀孕至39周，体重由75kg增加至82kg（增加7kg），整个孕期其合理的营养，体重管理良好，自然分娩顺利，宝宝出生体重适宜，产后4小时妈妈开始母乳喂养。分娩后这位妈妈继续在营养科做体重管理，按照营养师制订的饮食方案：每日保证主食200-250g（包括大米、小米、面条、包子、山芋等），鸡蛋1个、牛奶500ml、瘦肉50g（约4块麻将牌大）、鱼约200g（市面售鱼约300~400g）、豆腐约1/3盒，蔬菜500g，肉类以炒肉丝如四季豆炒肉丝、丝瓜炒肉片为主，清蒸鱼、白斩鸡、瘦型盐水鸭为主；汤水也丰富，青菜豆腐汤、冬瓜海带汤、番茄豆腐汤、豆浆、牛奶、粥、蔬菜汤每天换着吃，奶水也多了，再没有发生奶堵的情况了，现在母乳喂养十分顺利，体型也在恢复中。

在营养保证之外，家人让哺乳妈妈能尽可能地休息，也能促进泌乳素和催乳素的分泌。如果妈妈们存在抑郁、焦虑等情绪，同样会影像乳汁分泌，家人需要给予足够的关心与支持。成功的母乳喂养并不是妈妈一个人的事，而是一个家庭的努力、关爱-支持-帮助，社会环境的建立与维护。