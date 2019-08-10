立秋后巧用西洋参 滋阴生津又强身

西洋参可补气养阴，清热生津。而根据春夏养阳、秋冬养阴的定律，西洋参是非常适合在秋季食用的。广州市第一人民医院药学部药师邓艳斌推荐，工作繁忙、经常熬夜的都市人立秋后尤其适合每天吃点西洋参，能达到滋阴生津又强身的目的。

经常熬夜、免疫力低者适宜

1、西洋参归心、肾经，而心主血脉、主神志，肾主藏精、主纳气，西洋参与人参相比更重养阴，适合容易疲劳和需要增强记忆力的人。

2、西洋参也归肺经，肺主运化、主统血，能补气清肺，适合免疫力差、肺虚久咳、咯血的人。

3、西洋参性寒味苦、微甘，能清热生津，适合热病伤阴而导致咽干口渴的人。

4、西洋参功效补气养阴，适合阴亏引起的虚热烦倦、失眠的人。

5、而现代药理临床证明，西洋参的西洋参多糖和西洋参茎叶皂苷对提高免疫力、抗失血性休克、原发性三叉神经痛、糖尿病等均有良好的辅助治疗效果。

西洋参的吃法不只是煲汤

很多人吃西洋参多数是煲汤，但是对于很多白领来说，哪有那么多时间去煲汤，因此这个绝好滋阴的药材也许并不时常被人好好使用。邓艳斌说，其实，针对不同的情况，可以采取不同的吃法。

1、含在口里甜在心里：将西洋参切薄片含服，每次口含一两片，每天3-5g。西洋参味甘，含服的时候先甘后甜回味无穷。

2、健康袋泡茶：将西洋参打成粉末状，每天3-5g用茶包包好或直接用勺子倒入沸水中与红枣杞子冲泡饮服，尤其适合长期对电脑的职业女性。

3、早餐吃粥加一勺：在煮好的稀粥上加入3-5克西洋参粉或者薄切片，再翻煮至沸腾两三分钟即可，每天1次作早餐食用。不太接受西洋参的甘味的人可以考虑这个摄入方式，通过粥水的稀释西洋参的味道也会相对减轻。

4、炖个鸡汤好养颜（三四人量）：西洋参20-40克，母鸡（乌鸡为最佳）加入适量的山药、枸杞子、红枣炖成鸡汤，西洋参最好是磨粉或者切片放入母鸡中炖煮，喝汤并嚼食西洋参效果更佳。乌鸡含有多种氨基酸和微量元素，蛋白质也非常丰富，搭配西洋参炖汤既养颜又滋阴清热。但脾胃湿热、积滞及严重外感的人群不宜食用。

5、蜂蜜滋润清凉饮：西洋参粉1-3克，蜂蜜一两勺加入温水搅拌均匀服用。此乃旅游、逛街随身携带的解渴佳品。

Tips 西洋参服用注意事项

1、如果您有咳嗽伴有清痰、大便溏薄、消化不良、畏寒怕冷、舌苔白腻等寒凉状态时，就应避免服用西洋参。

2、不能与浓茶同吃：因为茶叶里面含鞣酸，会破坏西洋参中的有效成分。

3、不能与萝卜同吃：萝卜是下气的食物而西洋参是补气的，两者功效上互相排斥。

4、不能与藜芦同吃：两者属于药用配伍禁忌。（记者 张华 通讯员 魏星）