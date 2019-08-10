能晚换就晚换，能不换就不换，换关节一定要谨慎

受访专家：

北京大学首钢医院副院长、骨科主任 关振鹏

天津医科大学总医院副院长、骨外科主任医师 李 晖

“百岁老人换关节后行走自如”“腿疼了20多年，换关节后开启新生活”……随着医疗技术不断进步，关节置换技术被越来越多人熟悉。据不完全统计，2018年，我国人工全髋关节置换手术近44万台，全膝关节手术近25万台，人工关节置换术已经成为治疗多种严重关节疾病的标准手术之一。置换人工关节能有效缓解疼痛，重建关节功能，给了患者新希望。但专家认为，哪些人真正需要关节置换，材质怎么选择等问题，患者还需要更多了解。

我国手术需求增加

人工关节置换是指用人工制造的关节假体代替疼痛且丧失功能的关节，常用于髋关节和膝关节。北京大学首钢医院副院长、骨科主任关振鹏表示，目前，关节置换在国内外都有较大需求量，美国每年大约进行100~150万例关节置换手术，我国每年有近80万例手术，与前几年相比我国这一数据有了明显增加，但从所占人口比例来看并不算多，且手术量远小于患者实际需求量。

在我国，关节置换手术常常在不得不换的情况下才进行，比如行走困难，甚至已经无法行走需要轮椅出行，还有一些关节出现疼痛病变需要置换的人往往不会选择手术治疗，预计未来有关节置换需求的人会越来越多。

实际上，早在上世纪70年代，人工关节置换术就已经进入我国，可直到近十年才开始受到关注，究其原因，主要有以下几点。

1.老龄化使需求量增加。关振鹏说，我国75岁以上人群中，80%都患有骨关节炎，当病情发展到一定程度时就需要进行关节置换手术。随着人口老龄化程度加深，我国老年人越来越多，需求量也会越来越大。

2.人们的观念发生改变。天津医科大学总医院副院长、骨外科主任医师李晖向《生命时报》记者表示，过去，人们对人工关节置换手术心存担忧，大多数人会选择保守治疗，拒绝手术。许多老年人觉得岁数大了生病很正常，对身体上的疼痛和不适常常选择隐忍，而非积极治疗。但随着生活改善，人们的观念也发生了改变，老年人更注重身体健康和生活质量，愿意去了解并接受关节置换手术。

3.价格降低，更易被接受。如今，全国各地都出台了相应的报销政策，关节置换手术在不同地区可以按相应比例进行报销，一定程度上减轻了患者负担。此外，随着我国医疗改革的推进，目前全国已有7000多家公立医院取消医用耗材加成，涉及近20个省市。这意味着人工关节等医用耗材将按进价收费，大大降低了患者的治疗费用。此外，近几年国产人工关节开始普遍使用，推陈出新的速度加快，降低了人工关节的成本，让更多人可以接受治疗。

4.技术进步，治疗效果变好。“虽说关节置换技术是从国外引进来的，但目前我国关节置换手术的水平绝不亚于西方发达国家，甚至某些方面还要优于西方发达国家。”关振鹏说，这是因为我国人口基数大，患者多且疑难病症多，在大量的手术实践经验的指导下，手术效果好，受到患者的信任。

5.能进行关节置换手术的医生越来越多。目前，关节置换手术在我国地市级三级医院中基本普及，很多患者在当地便可进行手术，非常方便。

关节置换也有并发症

关节置换手术除了可以治疗关节疾病，帮助人们正常行走，还可以改善人们的生活质量，减少疼痛，而且术后恢复快，一两天内便可下地行走，一到三个月内就可以恢复正常生活。正因为有如此多的优点，关节置换手术近些年开始受热捧，但作为手术，难免会伴有一些风险，患者应理性看待。

关振鹏告诉记者，关节置换手术存在并发症风险，其中最常见的并发症是感染。植入人体内的人工关节是异物，如果患者术后免疫力下降，身体其他部位的感染没有得到控制，细菌会通过血液循环诱发关节假体周围的感染，严重时甚至需要取出关节假体，进行再次置换和敏感抗生素治疗，才能彻底解决。

关节假体松动也是比较常见的并发症，如果术后出现摔倒或使用时间过长，都可能出现松动。松动的关节假体更易造成磨损，容易引发剧烈疼痛等，患者需要到医院找专业医师及时进行处理。关节置换后，还可能出现脱位，这一情况多存在于髋关节置换中，在膝关节置换者中极为少见。神经损伤也是关节置换手术时可能出现的并发症，但发生概率很小。

此外，关节假体也有使用年限，如果超过使用年限出现了问题，却没有进行及时修复或更换，也会对关节部位造成伤害。一般情况下，关节假体的使用年限在15~20年之间。选择合适的假体材质也有利于延长人工关节的使用寿命。膝关节最好选择合金材料加高耐磨塑料，髋关节最好选择陶瓷材质加高耐磨塑料或全陶瓷材质。

“能晚换就晚换”

关振鹏表示，虽然我国关节置换手术已经较为成熟，但患者还是应该根据自己的情况，明确病因，理智选择。一般来说，以下几种情况才需要关节置换手术。

终末期老年性关节病。这是关节置换中最大的人群。随着年龄的增大，老年人容易出现一系列关节问题，比如关节退变、关节老化、关节畸形、功能失用、疼痛等，情况严重者可进行关节置换。

风湿免疫类疾病。类风湿关节炎、强直性脊柱炎等疾病不一定发生在老年人身上，在中青年人中也较多见。患病后内科治疗已经不能挽回关节功能、丧失生活能力时，患者可考虑采取关节置换来治疗。此外，激素性股骨头坏死、酒精性股骨头坏死等也常发生在中青年身上，病变晚期也需要进行关节置换。

创伤。创伤导致的骨折有时也需要进行关节置换，尤其是在超高龄的老人中情况最为常见。很多老人在摔倒后容易发生髋部骨折，可通过髋关节置换术进行治疗。

骨肿瘤。肿瘤会导致关节失能、疼痛，也可通过关节置换术来治疗。

虽然关节置换手术对于有需要的人而言，能帮其恢复正常生活，但关振鹏强调，关节置换是治疗手段，不是目的，对于关节疾病还是要早预防、早治疗，“能晚换就晚换，能不换就不换，不能因为关节置换方便了，反而不珍惜自己的关节，那就本末倒置了。”

李晖也建议，中老年人应该控制体重，减少关节负重，减缓关节衰老进程，同时还要根据自身情况选择合适的运动方式，提升关节周围肌肉力量，增加关节的稳定性。关节出现早期症状时要及时咨询医生，获取专业信息来保护关节。

此外，要重视康复治疗，不止在术后，术前也要进行相关的康复训练。“临床观察，有充分的肌肉储备和锻炼习惯的患者，进行关节置换手术后当天就可下地，一个月内基本可以恢复到正常生活状态。” ▲