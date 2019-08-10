手术过后 恢复胃肠功能比进补更重要

专访专家：广州中医药大学第一附属医院肝胆外科副主任医师 柳东杨

家里有人一旦做完手术，大家都会很关心，急着购买各种补品和名贵药材为病人补身子。中医治疗确实对术后恢复有积极的促进作用，但术后盲目进补是不对的。手术过后，最重要的不是进食补品，而是恢复胃肠功能。即使到了进补的阶段，不辨体质而乱服药物，有可能带来负面效果，反而不利于术后恢复。

术后关键是恢复胃肠功能而非进补

“手术过后最重要的是恢复胃肠功能，而非进补。”广州中医药大学第一附属医院肝胆外科副主任医师柳东杨表示，这是很多病人家属需要重视的一个问题。

普通的小手术对内脏功能影响不是很大，术后就可以恢复正常饮食。但对于一些大型手术如骨科大型手术、外科大型手术、需要全麻的手术，术后需要进行饮食控制和干预。另外，腹部外科手术会影响胃肠功能的手术，术后也不能立即进行正常饮食。

术后多久才能恢复正常饮食？柳东杨指出，不同的手术和疾病，恢复的时间不同。患者的恢复情况不同，正常饮食的时间也有所不同。例如传统的胃肠道手术，一般需要2-5天后才能进食，等待排气后再进食才更安全。不过，当下一些医院的外科提倡“快速康复”，也有的术后第二天就开始进食，如胆囊切除、肝癌切除等不影响胃肠道连续性的手术，术后第二天就可以进食。切除胆囊后第二天进入半流饮食，第三天就可以出院，恢复正常饮食。

术后流食、出院前半流食、回家后适当进补

对于进行大型手术、影响胃肠功能的患者，术后饮食可以按三个时间点：

一、手术完麻醉过后：此阶段可以适当进食流质食物如米汤，帮助促进胃肠道功能。不要吃太过复杂或“补”的食物，也不建议喝牛奶。糖尿病患者术后也可以进食米汤，此时缺乏营养，流质食物对血糖的影响不大。

二、出院前：当进食流质食物没有不舒服时，可以慢慢过渡到半流饮食，适当喝稀粥、面条。身体状况好的可以增加瘦肉、鸡蛋等容易消化的食物，还可以适当补充蛋白粉等营养食品。具体的时间根据病人的身体恢复时间来定。

三、回家后：现在大部分病人住院时间不会太久，回到家后，身体还没完全恢复。此时，以清淡饮食为主，还可以适当煲汤。在汤水中加入中药材，有助于尽快恢复。不过，中药进补要先分清体质——阴虚的人可以适当进食滋阴的药膳，如百合、莲子、沙参、玉竹、枸杞等；阳虚患者以补气为主，适合党参、北芪、肉苁蓉、巴戟天等煲汤。要注意的是，进补之前要辨清体质，最好在专业中医的指导下进行。

贵价补品不一定好，适合你的才最好

随着生活水平提高，很多家庭买得起名贵药材如高丽参、冬虫夏草等。术后补品用贵价药材是否有必要？柳东杨表示，选择中药进补，并不是价格越高越好，适合自己的才最重要。市面上不少高价药材被赋予一些医疗外的东西，不一定是最好的。而名贵药材使用时，有些部分会浪费，其实普通的药材，如上述推荐的滋阴补阳的药材，就已经很好了。

另外，进食进补药材的时间也要注意。最好在胃肠功能完全恢复后再进食，否则不仅吸收效果不好、浪费药材，还有可能给胃肠道带来负担，影响恢复。如果要选用名贵药材，最好在医生的指导下辨证服用，否则容易适得其反。阴虚患者适合的名贵药材有如铁皮石斛、西洋参，阳虚适用高丽参。至于市面上流行的冬虫夏草，属于中性药材，一定要结合其他药材才能发挥作用。因此，名贵药材更要在医生的指导下使用，才能真正物尽其用。（记者 林恒华 祝贺 通讯员 张秋霞）

术后调理脾胃方

术后调理脾胃，可以从两方面进行。首先可以使用一些中成药，如香砂养胃丸、六君子丸、保济丸等。最好结合体质，到中药房开个针对性的方子。

在饮食方面，可以进食一些养脾胃的食疗方，如山楂、谷芽、麦芽、鸡内金等。气虚患者可以适当使用党参、北芪、白术等。还可以适当吃一些补脾胃的食物，如芡实、淮山等。不过，像淮山这种滋腻的食物，没有开好胃之前不建议吃太多。

专家简介：柳东杨，广州中医药大学第一附属医院肝胆外科副主任医师。出身于中医世家，系柳氏医学第七代传人，从医二十几年。创作《简单养生法》，出版《图解舌诊》书籍，善于通过“舌诊”，进行中医体质辨识，根据个性体质，制定包括作息、心理、饮食、运动、中药等多方位的养生保健方案。善于运用太极拳原理，治疗各种风湿骨痛，包括腰椎间盘突出、风湿性关节炎、类风湿病及中风后遗症等。