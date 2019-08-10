400多位名医见证！胶囊胃镜5G远程检查演示完成

“今天，我们通过5G技术进行了一场磁控胶囊胃镜的远程检查，几乎零延时、稳定可靠，它扩展了医生的操作空间。作为一名消化科医生，我十分期待5G技术在医疗领域落地应用”，令狐恩强教授表示。

5G医疗 探索诊查方式创新

本次5G连线是通过联通5G技术连接人民日报社第三届国之名医盛典现场与位于望京SOHO的“安翰5G实验室”，进行胶囊胃镜远程检查。在盛典现场，操作员在可便携操控设备上进行操作，通过远程操控患者现场吞服的胶囊胃镜，对身处“安翰5G实验室”的患者进行了胃部检查。

操作员直接控制受检者胃内胶囊运动轨迹，实时调整胶囊胃镜的姿态和角度，360度全方位系统化的进行胃部检查，并对各部位进行拍照。其拍摄的实时医学影像清晰呈现在国之名医盛典现场大屏幕上，可实时远端查看受检者胃内状况，令狐恩强教授对医学影像进行分析并对其胃部情况进行了远程诊断。

赋能基层 助推胃癌早期防控

5G网络具有零延时超高速的特点，令狐恩强教授表示，此次通过联通5G技术远程操控磁控胶囊胃镜进行检查，验证了5G平台下磁控胶囊胃镜远程诊查的可行性。

胃癌在进展期内只要及时进行一次胃镜检查，就能够发现早期癌症。但我国胃癌筛查却迟迟未能全面开展，因为传统插管胃镜具有一定的不舒适性，同时操作复杂，必须由专业医师完成，只能在有内镜科的大医院进行。

而胶囊胃镜给胃癌筛查提供了较好的解决方案，借助互联网平台，以舒适化胃镜实现广泛的胃癌筛查，为基层医疗机构输送优质医疗资源，提升基层医疗机构诊疗水平，能够使患者在家门口方便地接受筛查，并获得专家阅片和诊断，保证了筛查的及时性和准确性。

在5G环境下，通过高科技创新实现的跨屏、跨空间、跨地域的新型诊疗方式，可大幅提升专家效能，资源下沉，提升基层诊疗水平。

未来，通过5G技术，当地医生为患者完成基本的检查准备后，可由专家通过远程实施关键的、难度大的检查或手术步骤，这种组合将提高边远地区手术质量，拓展手术救治范围。5G技术将为分级诊疗医改政策落地提供更坚实的技术支撑。( 李桂兰 吕霖 刘玫妍 杨妙霞)