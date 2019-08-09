不痛的肾结石 不能掉以轻心

张小姐是一名公司白领，最近时常感到疲乏，胃口差，去看中医吃药调理未见好转。来我院就诊，查肾功能发现肌酐明显升高，进一步查彩超发现左侧肾脏皮质菲薄，肾脏重度积水。按彩超医生的说法，她的左肾就像一个灌满水的大气球，几乎看不到正常的肾组织，而造成这一切的罪魁祸首，是张小姐输尿管上段的一颗直径只有1厘米的结石。

说起这颗结石，张小姐一脸沮丧，她回忆起两年前曾有一次剧烈的腰痛发作，也就是我们平常所说的肾绞痛。去医院检查，发现左输尿管上段有结石，打了止痛针就好了。当时医生叮嘱需去门诊进一步检查并治疗，但由于工作太忙就一直拖着没去，之后偶尔会有些腰酸不适，她总是觉得不痛不痒，不会有什么问题，甚至想也许结石已经掉了。这两年的体检也因为工作忙没去参加，以至于发展到如此严重的地步，张小姐追悔莫及。

结石“不痛”未必是病好了

张小姐的遭遇令人同情，这个病例值得我们每一位泌尿系结石患者重视。临床上大部分肾输尿管结石的患者，都是以腰腹部剧烈疼痛起病的，也有部分病人因为血尿发现结石。那么结石为什么会引起肾绞痛呢？张小姐的结石为什么发作了一次以后就再也没有痛过呢？又怎么会引起如此严重的后果呢？

一般临床上肾输尿管结石引起肾绞痛的原因，是结石移位后在肾盂或输尿管里形成梗阻，尿流不畅加剧，输尿管蠕动加强至痉挛所致。输尿管痉挛表现为绞痛，加上尿流不畅，导致这一侧的肾积水加重，患者可同时伴有腰胀感。当应用解痉及扩张输尿管的药物后，结石发生移位，尿流不畅的情况改善，进而输尿管痉挛改善，则疼痛会慢慢缓解。有的患者结石相对较大，在某个部位梗阻较为严重，移位困难，肾绞痛就可能会反复发作。所以，在临床上肾绞痛并不完全是坏事，一方面是输尿管排石的过程，另一方面是身体对我们的提示，需要来医院做检查和相应的治疗了。

张小姐为什么痛过一次以后就再也没有发作过肾绞痛呢？我们推断最可能的原因是张小姐的这颗结石在输尿管里“卡”得非常厉害，同时由于这颗结石在输尿管的同一位置停留的时间过长，造成了结石周围输尿管内的息肉大量增生，以至于完全堵死了输尿管，这个时候输尿管就完全没有蠕动了，当然也不会有绞痛发作。而肾脏积水逐渐加重，直到现在整个肾脏变成了一个大水囊，无功能的地步。张小姐之后在我们医院做了无功能肾的切除手术，手术中也证实了我们术前的推测，结石周围有大量的息肉增生，输尿管管腔完全闭锁。

发现结石不要等也不用慌

当然，我们无须谈“石”色变，张小姐的情况在临床上并不多见，无须因此而引起恐慌。但每年我们总会碰到一两例由于结石梗阻导致肾脏无功能的患者，所以需要引起泌尿系结石患者足够的重视。泌尿系结石是泌尿系统的常见病、多发病，大部分以肾绞痛或血尿起病，也有少部分患者为体检时发现。发现结石后须及时就医，进行相关的检查，由专业医师进行诊断并评估后制定相应的治疗方案。切忌讳疾忌医，尤其不能像张小姐那样，觉得不痛就应该没啥问题了而耽误病情。结石的早期发现及干预非常重要，早期治疗可以有效保护肾功能，而等到肾脏重度积水的时候才进行干预，那就只能是“亡羊补牢”了。

治病多数不用开“大刀”

目前随着医学的进步，临床上治疗结石的方法和手段越来越多，只有非常少的病例需要采用传统的开放手术来取石。临床上直径≤4毫米的肾和输尿管结石大部分都能自行排出，排石率约为80%。肾结石的自排率，5毫米的约为50%，≥6毫米仅为20%，≥10毫米的极少排出。输尿管结石的自排率，上段约为25%，中段约45%，下段约70%。对于无法自行排出的结石，绝大部分的患者可以用微创或无创的方法，如体外冲击波碎石、输尿管镜、经皮肾镜等达到满意的疗效。

肾结石患者吃饭要忌口

调整饮食结构是肾结石患者的第一要务。大量饮水，保持每日尿量2000毫升以上；限制草酸的摄入，如菠菜、浓茶、巧克力、草莓、各种坚果等；限制蛋白质和钠的摄入；尿酸结石应采取低嘌呤饮食，忌食动物内脏、海鲜、肉类、鱼虾等。适当补充枸橼酸钾，如柑橘类水果等；如结石排出或手术治疗后的结石，建议行结石分析，以较为精确的调整饮食结构。

发现泌尿系结石应及时就诊，根据结石的部位、大小、肾积水的情况采取相应的治疗方式。养成良好的生活习惯，调整饮食结构，定期复查，发现复发早期干预。（本报记者孙国根整理）