关于喝酸奶有些你不得不知道的事

酸酸甜甜的酸奶，是大多数人夏天的最爱，黄桃味、椰果粒、草莓味……但是，错误的喝酸奶方式，可能不仅无法起到助消化的作用，还会使人肠胃不适。如何正确的喝酸奶，快来看看吧！

喝酸奶的注意事项

不同人群要注意

适合人群：经常饮酒者、吸烟、从事电脑操作者、便秘者、服用抗生素的病人、骨质疏松患者、心血管疾病患者等人群比较适合经常喝酸奶。一岁以下的宝宝，不宜喝酸奶。此外，糖尿病人、动脉粥样硬化病人、胆囊炎和胰腺炎患者最好别喝含糖的全脂酸奶，否则容易加重病情。

酸牛奶忌加热

酸牛奶中的活性乳酸菌对人体有益无害，可分解鲜牛奶中的乳糖而产生乳酸，使肠道酸性增加，有抑制腐败菌生长和减弱腐败菌在肠道中产生毒素的作用。此外，活性乳酸菌还具有增强胃肠消化能力的作用，而经过加热煮沸后，不仅酸奶的特有风味消失，而且其中的有益菌也被杀死，营养价值大为降低。

多喝酸奶并不能减肥

酸奶确实有一定的减肥效果，主要是因为它含有大量活性乳酸菌，能够有效地调节体内菌群平衡，促进胃肠蠕动，从而缓解便秘。而长期便秘和体重增加有一定的关系。而且酸奶还具有一定的饱腹感，轻微饥饿时喝一杯可以有效缓解迫切的食欲，从而减少下一餐的进餐量。但是不要忘记，酸奶本身也是含有一定热量的，其热量要比牛奶高一些，如果在原有膳食基础上额外多吃，同样会引起体重增加。最好的办法是选择标有脱脂和低热量字样的酸奶，虽然它们的味道不如全脂酸奶那么浓郁醇厚，可是热量低，不会使热量在体内很快堆积而发胖。

喝酸奶的最佳时间

一天中喝酸奶的最佳时间分为以下三个时间段。

1、早上

早上的饮食是最需要保证营养的，酸奶中含有大量人体所必须的营养元素，所以早上喝酸奶的效果比较好。但是要注意，早上不能空腹喝酸奶，应该搭配一些粗粮、面包等。

2、晚上

晚上喝酸奶的好处更多，能有非常不错的补钙效果。晚间人体内影响钙吸收的因素也比较少，而酸奶中含有乳酸和钙的结合，更能促进钙吸收。所以，可以的话，不妨睡前喝一杯酸奶，但要注意口腔清洁。

3、饭后30分—2小时

饭后两个小时左右，人的胃液会被稀释， 这个时间段喝酸奶的效果也非常好，更有利于肠道对酸奶中有效物质的吸收。