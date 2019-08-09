蚊子在50米外锁定你

即使在伸手不见五指的夜晚，蚊子也能准确无误地飞到卧室，来到床前叮咬我们。有时，明明躺着两个人，一个人身上“一堆包”，另一人却“毫发无伤”。为什么会这样？荷兰瓦赫宁恩大学的昆虫学家通过研究发现了蚊子的觅食绝招。

蚊子通过二氧化碳气体远距离寻找叮咬对象。从我们肺部呼出的二氧化碳并非立即与空气混合，而是暂时形成团块状的气流。当蚊子感觉到比空气更高浓度的二氧化碳时，它们就会朝着这股气流逆向飞行，直至飞抵目标物。基于二氧化碳的气味，蚊子可以锁定164英尺（约合50米）远的目标。

研究人员认为，蚊子之所以选择特定的叮咬人群，主要是基于人体皮肤微生物群产生的不同化合物。我们的汗腺分泌物被细菌转化为挥发性化合物，通过空气进入蚊子头部的嗅觉系统。当蚊子距离一群潜在目标大约1米远时，它们还会考虑很多其他因素，包括皮肤温度、水蒸气含量以及人们所穿衣服的颜色等。▲ （江 越）