小儿肿瘤可能早有迹象

湖南省肿瘤医院淋巴瘤、血液内科主任 周 辉

小儿肿瘤，即0~14 岁儿童检出的肿瘤。与成人肿瘤不同，儿童肿瘤进展极快，从一期发展到四期最快只要3个月。因此早期发现至关重要。

三类肿瘤高发

儿童肿瘤发病有规律可循，3岁左右是各种母细胞瘤的发病高峰；6岁后进入相对安全期，但12~14岁是骨肉瘤和非霍奇金恶性淋巴瘤的高峰期。数据显示，男孩肿瘤发病明显高于女孩，常见的小儿肿瘤有白血病、脑/神经系统肿瘤、淋巴瘤等。

白血病。白血病是血液系统的恶性肿瘤，早期仅仅表现为无力、疲倦、胃口差、不活泼、贫血等一般症状，容易被家长忽视。随着病情进展，会出现发热，皮肤黏膜出血和重度贫血，体格检查发现肝、脾及淋巴结肿大。

脑/神经系统肿瘤。脑/神经系统肿瘤所引起的症状有两大类，第一类是肿瘤在颅内占有一定的体积，而且不断长大，使颅内压增高而出现的症状，如不断加剧的头痛，尤其在早晨起床时更厉害。如果囟门还没有闭合，可出现头围增大、囟门饱满；反复呕吐，早晨更为严重；烦躁不安，易哭闹，情绪不稳定而不能用其他原因解释。第二类是肿瘤压迫神经组织而出现的症状，如小脑肿瘤可表现为走路时步态不稳，容易跌倒或倒向一侧；手的动作粗笨、不协调，发声不清；有的肿瘤还可出现抽搐、四肢瘫痪、斜视、复视、吞咽困难等症状。

淋巴瘤。淋巴瘤是起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤，根据瘤细胞分为非霍奇金淋巴瘤（NHL）和霍奇金淋巴瘤（HL）两类。淋巴瘤临床表现多样，虽然可以有慢性、进行性、无痛性淋巴结肿大，但也可以表现为其他系统受累或发热、盗汗、消瘦、瘙痒等全身症状。

目前研究认为，儿童患肿瘤的原因分为两方面：遗传因素和环境因素。因此，为了造福下一代，年轻父母应从备孕阶段、怀孕期间、孩子出生后等重点阶段做好防护。父母不吸烟，不酗酒，不进食霉烂变质的食物；合理补充叶酸；可结合家族病史做孕前检查；孕期准妈妈应避免接触放射线等。需要重点提醒的是，室内空气污染是小儿肿瘤重要的致病因素，新房装修可检测出20多种致癌物质，长期接触甲醛、苯、氡这些气体会诱发白血病。因此，家中若有小宝宝，最好不要装修，或装修后通风一段时间再入住。

可疑症状要重视

“难发现、易耽误”是儿童肿瘤的特点，一旦发现有以下可疑症状，应引起足够重视，并明确诊断。

淋巴结肿大、纵膈肿块。需重点考虑淋巴瘤，神经母细胞瘤，生殖细胞瘤等。

头痛、晨起呕吐、视野受损、局部麻痹。需重点考虑脑瘤，要排除偏头痛，如有发热，多为感染性疾病，可见于脑膜炎。

出血、瘀斑、面色苍白、白细胞低下。需重点考虑白血病，要排除凝血异常，血小板异常和骨髓衰竭等非肿瘤疾病。

不明原因发热、消瘦、多汗。需重点考虑淋巴瘤、白血病、神经母细胞瘤等，要排除感染的可能。

腹胀。需重点考虑肾母细胞瘤、淋巴瘤、神经母细胞瘤等，要排除营养不良、肾囊肿、肠梗阻、肝脾肿大等。

白瞳、眼球前凸、眼睛疼。需重点考虑视网膜母细胞瘤，要排除先天性白内障、青光眼和视网膜发育异常等非肿瘤眼球疾病。

学会一套自查法

小儿肿瘤虽然进展快，但也有“慈善”的一面，其绝大多数是良性的，且与成人在病理类型、发病组织、治疗原则、化疗敏感程度和自然消退倾向上比较具有一定特殊性，治愈率较高。因此，家长应做好“守门人”的角色，学会早期发现，对挽救孩子至关重要。这里给大家提供一套自查方法。当孩子有不适或可疑症状时，父母可以通过“触摸”的方式，对孩子进行自查，主要顺序可按头颈上肢，前身下肢，后身会阴顺序进行。

头颈上肢。双手摸颈前及两侧，注意皮下是否有软硬不平的肿物；摸肩部锁骨上下窝及腋窝，注意是否有淋巴结；顺手捋一下双臂，注意两侧是否对称，有无肿物、畸形或疼痛。

前身下肢。具体包括摸前侧面全部，摸腹股沟；摸大腿内侧，摸全足及趾。

后身会阴。抚摸后背从肩胛到臀沟，注意两侧是否对称、皮肤平软有弹性；看尾骨与肛门有无异常，比如肿物、黑红斑块、毛发等。 ▲