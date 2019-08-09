养老服务业亟需“引路人”

养老服务业不单纯是老年人要关心的问题，也不仅仅是某个职能部门的任务，在其发展政策研判上需要统筹思考、多角度分析、系统化研究，亟需政府部门扮演好“引路人”角色

近日，国务院办公厅发函批复同意民政部牵头召集建立养老服务部际联席会议制度，明确其职能为研究审议拟出台的养老服务法规和重要政策，督促检查养老服务有关政策措施落实情况等。随着配套政策不断落地，我国养老服务业发展将进一步驶向快车道。

近年来，我国养老服务事业迅速发展，但与老龄化进程加速、社会养老需求不断增长形势仍不相适应。国家统计局数据显示，我国到2018年末，60岁及以上人口为2.49亿人，占总人口的17.9%。而到2018年底，我国养老服务机构与设施共16.38万个，床位总数746.3万张。养老机构“住不上”“住不起”“住不好”问题十分突出。从总体看，养老服务市场活力尚未充分激发，各地区发展不平衡、有效供给不足、服务质量不高等问题依然存在，养老资源紧缺，服务水平低下，体制机制滞后，俨然已成为制约我国养老服务事业发展的“三道坎”。此次把养老服务纳入部际联席会议制度，彰显了国家对养老问题的高度重视。

应该看到，养老服务业综合性强、涉及面广、社会化程度高，已经不单纯是老年人问题，也不仅仅是某个职能部门的任务，在政策研判上需要统筹思考、多角度分析、系统化研究。以老年用品为例，其内涵就涉及医疗健康、营养保健、饮食服装、文化传媒、日常家居等多个领域，产业链很长，既有服务问题，又有经济问题，亟需政府部门扮演好“引路人”角色，加强对养老产业顶层设计和研究规划。

从宏观看，部际联席会议的成立和召开以共同问题为导向，能够促进各参会主体间信息共享和资源互补，促进跨部门资源共享，进而优化部际联动体系，促进政府执行政策能力的提高。但一分部署，九分落实。未来相关政策在制定和实施过程中，仍需在“精准落实”上下功夫。比如，针对社会力量参与养老服务方面仍存在政策落实难、准入审批难、融资贷款难等问题，需要从放宽行业准入、扩大投融资渠道等制度入手破解发展障碍；再比如，破解养老服务行业良莠不齐、监管薄弱难题，有关部门应建立各司其职、各尽其责的跨部门协同监管机制，完善事中事后监管制度，加快推进养老服务领域社会信用体系建设，建立健全失信联合惩戒机制。当各方形成发展养老服务业合力，才能更好实现制度的科学性、前瞻性和可执行性。