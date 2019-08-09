关于痔疮的六大谣言,别再错下去了!

您是否正在遭受痔疮的折麽?您是否在为肛门口的小疙瘩而烦恼?在这个痔疮“横行”的时代,您中招了吗?今天,我们就大家最想知道的关于痔疮几个问题,给大家辟谣啦!

问题一:吃了辣椒就会得痔疮吗?

尽管放心,并不会!在我国广大的西南和西北地区,人们普遍喜欢吃辣,而东南地区则不喜欢辣食,我们并没有发现这两个区域的痔疮发病率有大的差异。但为何有此误区产生?对一些平时很少进辣食者突然大量进食,这就很危险了。所以有些患者问手术后还能不能吃辣的?答案是:可以!但应适量。

问题二:屁股不疼不痒,肯定没有痔疮吧?

这个问题的答案是:不一定哦。有些患者来诊,一检查是挺严重的痔,但他(她)却说:“我从来不痛,怎么会有痔呢?”不痛不一定就非痔,痛也不一定是痔。痔最常见症状是出血和脱垂,一般不痛,只有伴血栓水肿急性发作才会痛。肛门疼痛的原因还有脓肿等其它原因,所以不能用痛否来判断是否有痔。

问题三:大便带血了,就是得了痔疮吗?

80%的时候是这样,痔表现为无痛滴鲜血或喷血,但肛裂、直肠息肉、直肠癌、直肠溃疡也可能会出鲜血,临床必须加以鉴别。肛裂是疼痛合并出血;息肉出血量少;低位直肠癌会伴黏液,同时血会残留肠腔,这时做个指诊能马上明了;直肠溃疡会伴下坠、里急后重。不要忽视肠镜检查!

问题四:便秘会得痔疮,腹泻肯定不会了吧?

便秘容易得痔,所以许多人误认为只要大便不干燥或腹泻就不会得痔,其实腹泻是痔疮的一个重要原因。腹泻蹲厕的次数会增加,腹泻多是肠炎造成,长期慢性炎症的刺激会造成肛门直肠局部血管变脆弹性下降,痔疮形成。这就是为什么要保持肛门局部清洁卫生的道理。

问题五:怀孕了/哺乳期不能做痔疮手术?

孕产妇均是痔疮青睐的对象,很多处于哺乳期的产妇为了宝宝安全,忍受着痔疮的折磨而不敢手术,这也是误区。手术的影响是术中术后用药,术中的麻醉药一般在半天内代谢完,术后主要是抗生素和局部药,选择头孢类药并控制在1天内,可行手术治疗,术后1天即可正常喂奶。

问题六:手术时间越短越好吗?

恐怕没人不对手术恐惧,关于这个问题,回答是:不!很多病人躺在手术台上,最大的期盼就是快快结束。所以这个时候有人告诉您3分钟就行,您一定会认为方法好。前几天有台手术用时稍长,但患者总安慰说“大夫,不急,一定要给我做仔细了”。不过先别夸他,因为他实在不想再做第6次了,贪快让他白治了3次。