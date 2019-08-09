守护食品安全 打造健康餐桌

食品行业作为建设健康中国的主力军，在国民营养健康方面发挥的作用尤为重要。其中，食品安全又是重中之重。

国家动物健康与食品安全创新联盟聚焦全产业链“从农场到餐桌”的动物源食品安全研究，以“为消费者提供安全、优质和健康的动物源食品”为宗旨，促进动物源食品全产业链集群协同创新。目前，联盟已成为推进产学研用融合的重要途径。我们通过与大健康企业进行全产业链的合作，保证产品品质，让消费者拥有真正的“健康餐桌”。伊利集团就是我们的盟员单位，在长期从事食品生产的过程中，伊利建立了适合当前健康食品形势的先进发展模式，在提升国民营养健康水平方面作出了很大的贡献。

促进国民营养水平提升，需要全社会共同努力，食品行业义不容辞。助力国民营养健康，支持国家营养工作，更是所有食品安全健康工作者肩负的重要使命。未来，国家动物健康与食品安全创新联盟将与产业链上的关键性企业加强交流与协助，让创新成为食品安全的新动能，为全民健康做好安全卫士，为全面小康贡献力量。

《 人民日报 》（ 2019年08月09日 16 版）