护腰不止靠“挺直” 腰痛不妨先“自诊”

医学指导/南方医科大学第三附属医院脊柱外科尹刚辉副主任医师、王亮副主任医师

“我坐久了腰疼，站久了腰也疼。”“懒人！就想葛优躺吧？还要找借口。”

你可别说，脊柱科医生还真的认为，护腰就是要“懒”一点。不良坐姿、站姿和久坐、久站引起的劳损，确实会引起腰背肩颈的慢性疼痛，对脊柱健康不利。怎么办呢？保持正确的坐姿当然是好的，然而知易行难啊！这时候，其实最重要的是找到一个符合自己腰部生理曲度的腰枕，比强调一百遍坐姿都有效。

“只要腰部不悬空，你就舒舒服服地躺一会儿呗，也没那么糟糕。”近日，南方医科大学第三附属医院脊柱一区副主任医师尹刚辉、王亮一起为健康有约的粉丝们带来数条日常保护脊椎的“冷知识”。

腰痛要就诊吗？ 可以先来个自我初步诊断

尹刚辉说，85%的人一生中多少都发生过腰腿痛的症状。临床不少人得到的诊断往往会出现“曲度变直”“反弓”等字眼。虽然人们总说，要“挺直腰板”“挺起胸膛”做人云云，实际上，人体正常健康的脊柱状态是腰椎前凸的“S形”，它使人类可以付出最小的能量来承受自身身体的重量而得以站立起来双腿走路。

而人们在生活中，劳损、外伤、风湿性、感染、肿瘤等因素都可以导致腰椎结构出现问题，形态改变，从而产生疼痛。

腰痛一般怎么处理？尹刚辉说，如果仅仅是劳累后腰痛，可以采取卧床休息、腰部热敷等措施，或者辅以消炎镇痛药物，60%以上的腰痛都可以得到缓解。这些能够得到缓解的腰痛，多半是肌肉劳损、筋膜炎、韧带炎，不是特别严重的情况。

只有经过这样简单处理后无法缓解的腰痛，才需要去医院就诊。但有种情况要注意：如果是在夜间休息状态下，腰痛超过了可以忍受的程度，睡着都痛醒了，或者腰痛还合并有下肢麻木疼痛，则要引起高度重视，需要排查椎管中发生肿瘤的可能性。

如果出现平躺不痛，久坐、久站、负重时就会痛的情况，可能提示腰椎间盘方面的问题，也需要及时就医。

老年人平卧不动不痛，翻身起身疼痛剧烈，则有可能是骨质疏松引起的椎体压缩性骨折，不可大意。

如果腰痛还伴随下肢麻木疼痛、发热、寒战、慢性咳嗽；或者会阴部麻木、大小便乏力甚至失禁等症状，那也往往预示着更严重的疾病，前者可能提示脊柱感染，后者可能提示马尾综合征，这些都需要尽快就医。

保护腰椎的要点——“懒一点”

年轻的时候有没有试过一回家，包包一甩就在沙发上“葛优躺”，结果被妈妈唠叨你是个“懒骨头”？

这里给你一个躺着的理由。尹刚辉说：保护腰椎有个“要点”就是“懒一点”——可以躺就不要站着，可以站着就不要坐着，可以坐着就不要蹲着；可以不弯腰就站直了；东西可以不提起来的，都拖着。

最正确的坐姿是什么——放一个腰垫

那最正确的坐姿有吗？当然有，只是那么多的“角度”数值你记不住，只能记得要“坐直”，而其实“坐直”是需要肌肉力量来支撑的，确实对于没有形成习惯的人来说，坚持不了多久。尹刚辉说，选择一个适合自己的腰垫，比你随时记得挺胸直腰要有用得多。

从护腰的角度来说，尹刚辉认为，目前市面上80%以上的各种椅子都是不合格的，因为大部分的椅子，即使有靠背，腰部也都是漏空的，没有办法给予腰部足够的支撑。所以以往医生经常告诉人们很详细的“正确坐姿”要点，实际上最正确的坐姿很简单，就是在你的腰部放上一块腰垫，让你因为前凸而“架空”的腰部得到支撑。

那么什么是好的腰垫？并不是越贵越好。每个人都有属于自己的脊椎生理曲度。什么样的最合适你自己？还是要靠自己去试。从这个角度来说，其实被广为诟病的“葛优躺”是没有问题的，只要你的腰部得到足够的支撑，不会“悬空”，尽管舒舒服服地躺一会，没毛病。

王亮则提醒，在现有的坐具中进行选择，其实合适的椅子对于克服不良坐姿还是有帮助的。比如，办公椅不要选择带着软软厚厚靠背的“奢华老板椅”，建议椅子靠背要略硬，对背部的支撑更理想。

现代白领、学生对于搬搬抬抬的事情做得并不多，当然缺乏经验，脆弱的腰一不留神就容易闪到。所以复习一下搬抬重物的正确姿势要点是有必要的：

1.脚底站稳，双脚分开与肩同宽，最好穿着防滑的鞋子。

2.弯曲您的膝盖，蹲下并尽可能地保持背部向上竖直。

3.抓住重物底部相对的边。

4.将重物尽量地靠近身体，因为它越靠近身体，它所施加的力就越小。

5.在搬运重物的时候不要转动背部，因为那样会引起不必要的背部受力。

6.了解自己的力量极限，不要试图搬起超过极限的重量。

按摩放松？——不如热敷

尹刚辉说，对脊柱最佳的运动就是游泳。在接近失重的状态下，让脊柱得到休息和伸展，相当于让一直处于受重状态的脊柱喘了一口气。

睡前晨起在床上做一做飞燕，也是对腰很好的，记得每个动作要维持5～10秒再放松。

至于按摩放松？尹刚辉的建议是，按摩不如热敷，更加简单有效。尤其是“暴力按摩”，实在太危险。不当的按摩，分分钟伤筋膜，成为各种慢性疼痛的来源。

所以，想按摩的时候，可别随便找个足浴店就进去了，还不如自己装一热水袋热敷一下。每次10～15分钟就可以了。温度也不需要太高，40℃足矣。