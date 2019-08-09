吃药后怀孕 孩子能留吗？

医学指导/广东省第二人民医院产前诊断中心副主任医师林岱华

怀孕、生儿育女很多时候是件大喜事，但如果是“意外”来的，则往往喜里掺着纠结、担心、不安，比如避孕失败而怀上孕，宝宝还能要吗？药物会不会导致胎儿畸形或智力低下？

产前诊断专家指出，吃了紧急避孕药却避孕失败的情况其实并不少见，毕竟这些药物的避孕效果只有80%～90%；避孕失败怀上宝宝，不用慌张，目前尚无任何证据表明紧急避孕失败会给胎儿带来不利影响，不管是选择继续妊娠还是流产，均无须针对紧急避孕药的影响做出任何举措。

喜中有惊，避孕变怀孕

小王夫妻俩最近有一单“惊喜”，是真的又惊又喜，手足无措又疑问多多。

原来，小王夫妻俩大学毕业后，直接留在广州打拼事业，拼了两年刚刚首付买了房子安家。因为一切都刚刚开始，两人决定暂时先不要孩子，每次都有做避孕措施。有一次没用避孕套，小王妻子在第二天还专门吃了紧急避孕药。可没想到的是，到次月，妻子月事未到，一检查竟然怀孕了。

明明吃了事后避孕药，为什么还会怀孕？现在怀孕了，避孕药的说明书上写了孕妇及哺乳期妇女禁用，会不会对宝宝不好？宝宝还能要吗？当初吃下去的避孕药对胎儿是否有影响？会不会造成胎儿畸形或者智力低下……一串串的疑问，在夫妻俩心头转来转去。

紧急避孕药有三种

广东省第二人民医院产前诊断中心副主任医师林岱华指出，临床上看到，吃紧急避孕药因无效而怀孕的情况其实并不少见，在讨论“孩子能不能要”前，先要了解紧急避孕药。

紧急避孕药是指通过防止或延迟排卵以预防无防护同房或避孕方法失误后72小时之内妊娠的一类药物。

醋酸乌利司他（30mg）、米非司酮（10mg～25mg）、左炔诺孕酮(0.75mg或1.5mg)是三种常见的紧急避孕药。其中，世界卫生组织（WHO）推荐的紧急避孕药方案是醋酸乌利司他，而左炔诺孕酮或是由乙炔雌二醇加左炔诺孕酮组合成的复方口服避孕药。

事实上，醋酸乌利司他和米非司酮应用相对较少，而左炔诺孕酮为孕酮类似物，通过抑制排卵和阻止孕卵着床，并提高宫颈黏液黏稠度阻止精子穿透，从而达到避孕作用。高剂量的左炔诺孕酮制剂为非处方药，方便易得，是目前最常用的紧急避孕药。

因此，我们一般说到紧急避孕药，除非特别说明，否则均指左炔诺孕酮。

紧急避孕有近20%无效

明明已经吃了紧急避孕药，为什么还会怀孕？

林岱华指出，服用紧急避孕药真的不是万无一失的。

首先，紧急避孕药的有效率并不能达到100%。

研究表明，紧急避孕药的避孕效果可达到80%～90%，也就是说即使用了药，仍然有10%～20%的无效率，“注意，此处并非指10%～20%的怀孕率，因为是否怀孕受很多因素影响”，林岱华解释，一旦出现无效的情况，怀孕作为小概率事件仍有可能会发生。

其次，用药方法错误可导致无效。

正确的用法要求，无避孕或避孕失误后，要72小时之内尽早服用第1片（0.75mg），在第1片服用后12～16小时，再服用第2片。如果为1.5mg/片，单次服用1片即可。很多人没有意识到，有的女性服药后2小时内发生呕吐，这时要立即补服1片的。

再次，药物相互作用。

某些药物可降低左炔诺孕酮的血药浓度，进而影响疗效。最常见的为诱导肝药酶的药物如利福平、催眠和抗惊厥药（苯妥英钠、卡马西平等）、小连翘属植物药等。

研究：胎儿或可留

吃了紧急避孕药，怀的宝宝能要吗？

林岱华指出，紧急避孕国际协作组的指南中明确指出，使用紧急避孕药（包含左炔诺孕酮、醋酸乌利司他和米非司酮）后怀孕的孕妇应当知道，目前尚无任何证据表明紧急避孕失败会给胎儿带来不利影响，不管是选择继续妊娠还是流产，均无须针对紧急避孕药的影响做出任何举措。

在国外，有学者对36例使用左炔诺孕酮紧急避孕失败的孕妇研究发现，胎儿先天性畸形、早产、围产期并发症等与未接触左炔诺孕酮的孕妇相比无明显差异，后续的研究也得出了相似的结论。

中国学者的研究也发现，左炔诺孕酮紧急避孕失败并不增加胎儿先天性畸形、妊娠期并发症和不良妊娠结局的风险，也不影响后代的体格和智力发育。

正是基于全球范围内专家学者们基本一致的研究结论，现在认为，使用左炔诺孕酮紧急避孕失败后，胎儿可以正常生长发育，不会产生明显的不良影响。这一观点也得到了紧急避孕国际协作组、国际妇产科联盟、美国妇产科医师协会的支持和推荐。

单次服用紧急避孕药物后避孕失败，这种情况下怀上的宝宝如果没有流产，完全是可以保留的。上述病例中的小王夫妻俩可以放下负担，欣然接受这次的意外惊喜，只要到产科定期产检即可。

孕后吃紧急避孕药危害大

林岱华特别提醒，并不是什么时候吃了紧急避孕药都不用考虑对胎儿影响的，特别是孕后吃了，可能对正在成长中的胎儿造成严重影响！

医学研究认为，左炔诺孕酮本身为孕酮类似物，除了发挥孕激素活性外，其尚有一定程度上雄激素的作用。在妊娠期过量使用会影响胚胎性器官发育，导致女婴男性化。

因此，2012年CFDA就修订了关于左炔诺孕酮的药品说明书，在 2010版说明书上增加了已知或可疑妊娠者禁用项；在FDA的妊娠分级中，左炔诺孕酮也被划为X级药物，显示对胎儿危害性大，超出治疗获益范围。

因此，育龄妇女已经怀孕，禁止使用紧急避孕药。紧急避孕药只能紧急时使用，专家指出，最要不得的做法就是“将紧急避孕药作为常规的避孕方式，经常使用”，一来可能伤害意外怀上的胚胎，二来高剂量的孕激素也伤害女性健康，最重要也是最严重的不良反应是增加静脉血栓、脑卒中和心肌梗死风险，而长期使用会增加乳腺癌和生殖器癌的风险！此外，同一月经周期内重复使用会扰乱月经周期，应尽量避免。

哪些人群不能服用紧急避孕药？

专家介绍，患有血栓性疾病、心脑血管疾病（特别是未经控制的高血压）、严重的高脂血症、糖尿病以及16岁以下未成年少女和40岁以上的患者是禁止使用的。左炔诺孕酮需要经过肝脏代谢，因此，严重肝功能不全的患者也不应当使用。